邱琦雯野外生死一瞬間 埋恐水陰影

2018年09月18日 21:20 中時 洪秀瑛

邱琦雯。（艾迪昇提供）

邱琦雯嬰兒、國中、高中時期。（艾迪昇提供）

邱琦雯高中和現在照片。（艾迪昇提供）

邱琦雯重返民視八點檔《大時代》劇組，首度在劇中扮老，她坦言壓力很大：「已經看2家皮膚科了。」她扮老卻不顯老態，近日從家中挖出嬰兒、學生時期照片，兩相對照完全看不出時間留下痕跡。

邱琦雯這次在劇中戲份吃重，壓力過大，上戲前就因此內分泌失調，「我前幾天拿到劇本，有好幾場戲超愛，自己都被秋月著迷，但我有被期待的壓力，最近還長了3顆超大顆的痘痘，只好去看醫生」，她演得過癮，除了與節目造型師梵緯一同選了17套新衣服，對於劇中扮老，「中生代的演員也沒不好，保養的好可以降齡演出，造型變化也可以扮老。」

除了不排斥演老，邱琦雯對自己凍齡功夫挺自豪，她最近整理舊照片，翻出嬰兒到高中時期照片，看得出從小就是美人胚子，每個時期除了五官輪廓逐漸變深，臉型與長相幾無變化，駐顏有術。她透露，因長相未變，去年在路上被國、高中的學長學姊認出，彼此互留通訊方式，讓她直呼神奇。

邱琦雯學生時期是乖乖牌，卻曾數次面臨生死一瞬間。她國中時跟同學去溪邊玩水，河流表面看似平靜，但踏進水底時，河水意外湍急，讓她站不穩，差一點就被沖走，她餘悸猶存回憶：「幸好男同學拚命抓著我，不然絕對是悲劇。」

還有一次去澎湖玩，她心想海域水淺可以泡水，卻突然踩空，她死命掙扎，雙腿被珊瑚割傷，「幸好有好心人把我拉上去，從此我對水有極大的陰影及恐懼症、游泳一直學不會」。

(中時 )