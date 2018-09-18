邱琦雯野外生死一瞬間 埋恐水陰影

邱琦雯（右）和吳皓昇。（艾迪昇提供）

友善列印
中時
邱琦雯。（艾迪昇提供）
邱琦雯嬰兒、國中、高中時期。（艾迪昇提供）
邱琦雯高中和現在照片。（艾迪昇提供）

邱琦雯重返民視八點檔《大時代》劇組，首度在劇中扮老，她坦言壓力很大：「已經看2家皮膚科了。」她扮老卻不顯老態，近日從家中挖出嬰兒、學生時期照片，兩相對照完全看不出時間留下痕跡。

邱琦雯這次在劇中戲份吃重，壓力過大，上戲前就因此內分泌失調，「我前幾天拿到劇本，有好幾場戲超愛，自己都被秋月著迷，但我有被期待的壓力，最近還長了3顆超大顆的痘痘，只好去看醫生」，她演得過癮，除了與節目造型師梵緯一同選了17套新衣服，對於劇中扮老，「中生代的演員也沒不好，保養的好可以降齡演出，造型變化也可以扮老。」

除了不排斥演老，邱琦雯對自己凍齡功夫挺自豪，她最近整理舊照片，翻出嬰兒到高中時期照片，看得出從小就是美人胚子，每個時期除了五官輪廓逐漸變深，臉型與長相幾無變化，駐顏有術。她透露，因長相未變，去年在路上被國、高中的學長學姊認出，彼此互留通訊方式，讓她直呼神奇。

邱琦雯學生時期是乖乖牌，卻曾數次面臨生死一瞬間。她國中時跟同學去溪邊玩水，河流表面看似平靜，但踏進水底時，河水意外湍急，讓她站不穩，差一點就被沖走，她餘悸猶存回憶：「幸好男同學拚命抓著我，不然絕對是悲劇。」

還有一次去澎湖玩，她心想海域水淺可以泡水，卻突然踩空，她死命掙扎，雙腿被珊瑚割傷，「幸好有好心人把我拉上去，從此我對水有極大的陰影及恐懼症、游泳一直學不會」。

(中時 )

簡嫚書30秒精準掉淚嚇壞導演 鍾… 女星范瑋琪最愛理膚寶水 全家美…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。