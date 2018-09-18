親情喚回洗心革面 槍殺翁奇楠服刑少年彰監念「空大」

2018年09月18日 22:24 中時 鐘武達

彰化監獄18日舉辦秋節懇親活動，受刑人錄製有聲故事送給子女陪伴過中秋。（鐘武達攝）

彰化地檢署檢察長黃玉垣出席彰監懇親會，逐一向受刑人及家屬問候並打氣。（鐘武達攝）

8年前涉及台中市角頭翁奇楠槍擊命案的廖姓少年，目前是彰化監獄收容人，18日獄方舉辦秋節懇親活動，他親自錄製有聲故事《皇帝的兒子》獻給阿嬤，已是25歲的他表示，7年來家人不離不棄，用「親情」讓他決定洗心革面。

典獄長黃坤前表示，彰化監獄為讓收容人表達對家人的思念，同時呼應法務部長蔡清祥「家人支持」方案，中秋節前夕舉辦這場懇親會，共有403名收容人、家屬602人參加，聚焦活動則是24名收容人將親口錄製的語言光碟送給久違的子女或家人。

廖姓收容人2010年才17歲就犯下震驚全台的翁奇楠案，成為台灣最年輕的槍擊要犯，落網後遭重判30年有期徒刑。獄方說，當年他入監態度仍是不可一世，氣勢凌人，但現在「完全變了一個人」。

「是親情救了我！」廖坦言，是獄方的教誨與阿嬤與父母的親情讓他決心重新來過，送給阿嬤的有聲故事《皇帝的兒子》，描述的就是「親情」最重要，是金錢與名利比不上。廖在彰化監獄學習才藝，還在「空中大學班」專心學業，預計明年就可申請假釋的他，最期待的就是回家孝順父母與阿嬤。

彰化地檢署檢察長黃玉垣也特地出席活動為受刑人打氣，鼓勵家人要給受刑人最大的支持，更期勉受刑人明年中秋節可以在家團圓賞月。

(中時 )