中俄演習 陸網媒胡扯造謠 共軍官網：非治理不可

2018年09月18日 21:28 中時電子報 盧伯華

共軍參加俄羅斯的東方2018軍事演習，炮聲隆隆，但是大陸網路媒體在鍵盤上的炮聲更加響亮，什麼樣的新聞跟標題都有，比演習前線熱鬧多了。（圖／新華社）

最近中共軍方派出數千人部隊前往俄羅斯參加該國舉行的「東方-2018」戰略演習，受到全球的矚目。不過，當共軍努力進行演習之際，大陸網媒卻藉此機會製造聳人聽聞的假軍事新聞以博取眼球關注。中共軍方官網今天就此發表文章稱，這種「語不驚人死不休」的誇大標題與內容，混淆視聽、歪曲形象，已到了非治不可的地步了。該文章頗有《人民日報》7月「三評浮誇文風」的氣勢，可能近期共軍將對網媒軍事新聞亂象展開整治行動。

隸屬於中共軍方官網《中國軍網》的微信公眾號「鈞正平工作室」於18日發文指出，日前由中俄軍隊參加的「東方-2018」戰略演習在俄羅斯楚戈爾訓練場進行。這是俄軍近年來組織的最大規模戰略演習，共軍此次受邀參加，也是軍隊史上最大規模的一次出境參演。

文章說，這次演習非常成功，參演共軍的表現贏得廣泛稱讚。但是就在前方官兵頑強拚搏、盡顯國威之際，在大陸境內的網路上卻有個別網媒肆意造謠、惡意詆毀，通過編造聳人聽聞的「新聞」、篡改奪人眼球的標題，製造緊張氣氛，唯恐天下不亂，嚴重誤導網民。

文章例舉了部份網媒的標題，例如某自媒體赫然用了《中俄三十萬大軍集結完畢，解放軍擔任主攻，美：對全世界表明態度》、《中俄聚焦幾十萬大軍，大批核導彈已就位，西方：發出強烈警告》等標題，以及《解放軍全面進入戰備，30萬大兵打響第一槍，核導彈部隊亮相》、《俄羅斯出動20萬軍官，配合中國展開軍演，已讓特朗普憂心忡忡》等讓人「亮瞎眼」的標題，胡編亂造、東拉西扯，故意製造演習是大國對抗的氛圍，給人感覺就是世界大戰、熱核戰爭馬上就要打起來了，故意製造轟動效應。

還有一個自媒體更誇張地使用《中俄聯軍30萬大軍聯合軍演打響，不料中方傳來一壞消息，將星隕落》的標題，為了吸引關注，把和這次聯合軍演沒有任何關係的97歲楊斯德將軍去世，硬是掛起鉤來，製造噱頭和所謂的「猛料」譁眾取寵。

文章語帶氣憤地指出，更令人不可容忍的是，某微信公眾號還公然編造了《中俄軍演意外發生，解放軍深夜遇襲，雙方激烈交火，死傷數人》的虛假新聞，把外軍遇到有人投石塊的行為移花接木，造謠解放軍遇到了搶劫，說什麼「中國軍隊一聲令下開槍掃射，歹徒被擊斃三人」。這種網路媒體刊登軍事新聞密集「跑偏」的現象不斷發生，已到了非治理不可的地步！

文章表示，大陸網路媒體中的軍事新聞一向受歡迎，網媒熱衷刊登這方面的內容，情有可原。這對對於普及全民軍事常識、提高國防觀念和憂患意識等，也是大有好處的。但是，近年來有個別網媒為提高關注度和點擊率來片面追求經濟利益，不惜製造「語不驚人死不休」的雷人效應，製造和傳播人聽聞的假軍事新聞。還有的為了刺激民眾情緒，過分誇大共軍實力，標題和內容到處充斥著「美國震驚」「日本憤怒」「韓國恐懼」「印度忌憚」等，營造出共軍實力世界第一、天下唯我獨尊的態勢。這種顛倒黑白、造謠惑眾的手法所製造各種聳人聽聞的軍事新聞，誤導公眾、欺騙網民，詆毀共軍聲譽，其危害不容小視。

文章最後說，商業網路媒體追求利益可以理解，但依靠昧著良心和不顧社會道德賺錢的運營方式，也注定長久不了，更有甚者將玩火自焚，受到相關部門依法嚴厲打擊。而作為網路管理部門，需要對這種造謠生事的行為依法管理，網站和媒體要加大內容審核力度，尤其是各種自媒體賬號，廣大網民也要清醒認識，不僅不被這些「精神鴉片」蠱惑，發現網媒存在的問題還要積極舉報。

(中時電子報)