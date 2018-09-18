女星范瑋琪最愛理膚寶水 全家美肌都靠它

理膚寶水品牌代言人范瑋琪為理膚寶水創新「益菌生」科技站台 。（理膚寶水提供）

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理膚寶水多容安舒緩溼潤乳液40ml，850元。（理膚寶水提供）
雅漾24H全效活全保溼精華30ml，1580元。（雅漾提供）
貝恩嬰兒全效護膚膏150ml，420元。（翻攝自貝恩官網）

敏感肌膚市場大，各大品牌紛紛祭出敏感肌保養，並同步教育消費者抗敏新觀點，理膚寶水發表創新「益菌生」科技，並邀來代言人范瑋琪見證，她表示，「皮膚表面就像農場一樣住著各式各樣的微生物，每種微生物平衡相處，皮膚才會健康！」

除了代言人美麗站台，理膚寶水邀來長庚醫院皮膚科醫師高珮菡分享「敏感肌膚抗敏3不1避法則」，敏感肌膚不要過度清潔，因為容易改變皮膚酸鹼值且破壞肌膚皮脂膜；不要常使用面膜，因為有過多化學成份及刺激物質；不要過度去角質，易造成皮膚皮脂膜破壞；避免使用天然或植萃產品，過多不明成份皆為敏感來源。

高珮菡談到，民眾常見對敏感皮膚錯誤的保養行為，不但無法有效解決敏感問題，同時也會在無形之中破壞皮表微生物好菌與壞菌平衡，造成菌種多樣性降低，進而致使敏感問題反覆發作，得不償失。

除了理膚寶水備受消費者青睞，雅漾實驗室創新研發歐洲專利高效儲水微脂囊，能修護缺水肌膚屏障，形成鎖水保護膜，並發表24H全效活全保溼精華，保養品牌貝恩有完整產品線，不論是保養或是嬰幼兒周邊保養品，都備受母嬰市場青睞。

(中時 )

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