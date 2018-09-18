如懿終封后 洞房花燭夜說這句話

2018年09月18日 22:08 中時 洪秀瑛

表情逗趣。（愛奇藝台灣站提供）

兩人互動。（愛奇藝台灣站提供）

周迅和霍建華，下為嘉妃。（愛奇藝台灣站提供）

周迅、霍建華在《如懿傳》飆演技，乾隆眼眶泛淚字字懇切地央求如懿：「朕總覺得孤零零的，到朕的身邊來，朕想和妳一塊。」從來就不在意位份只在意情分的如懿，面對乾隆如此剖心肝的告白，終於不忍再拒絕：「姑母問過臣妾，想不想和弘曆生同衾死同穴，臣妾是想的，只是要和皇上生同衾死同穴，只能是皇后。」這段長達4分多鐘的劇情，雖有大量台詞與厚重情緒，周迅與霍建華兩人情透字字句句，情緒漸進鋪陳具不同層次，更傳達帝后也如民間夫妻，求取的不過是一心人。

如懿封后是劇中一大轉折，也是如懿人生中的轉折，冊封大典場面嚴謹盛大，格局恢弘震撼，在這10分鐘裡，一共換了6首背景音樂，象徵著如懿從喜至悲的後宮之路。在太和殿上，周迅一步一步大氣沉穩走向霍建華的身邊，兜兜轉轉走過許多風雨，如懿終於來到世間女子最尊貴的幸福之巔，但隨之而來似乎也是歷史悲劇的起點，網友不忍之後被如懿虐心，紛紛大呼：「可以在這裡全劇終嗎?」、「就讓如懿的幸福在這裡圓滿結束可以嗎?」。

有趣的是，帝后兩人經過一整天漫長的典禮，在洞房花燭時終於四下無人，兩人相視一笑吐出的第一句話竟是：「早些鬆泛些吧!」，霍建華不顧形象的秒摘帽子：「朕的臉都笑僵了。」而平日氣質高雅的如懿也忍不住嗔怨：「臣妾的腰都快斷了。」讓網友紛紛笑說：「這是老夫老妻吧!」、「看到目前最甜的一刻了!」。

經典神劇《如懿傳》中擅長針扎的容嬤嬤(容珮)，於昨晚登場，容珮(齊歡飾)因不滿內務府處事不公為姊妹仗義直言而被暴打，如懿經過搭救因賞識她的正義感直接拔擢到翊坤宮當差。在主子封后上班第一天立刻建功立業，經如懿授意要為惢心(陳小繧飾)討回公道同時也壓制囂張的嘉貴妃(辛芷蕾飾)，拿著耳針特粗的紅玉髓耳墜子要穿嘉貴妃的耳，交手過程中出現了致敬《甄嬛傳》的經典台詞：「穿不穿得進，是奴婢的本事，肯不肯讓奴婢穿，便是嘉貴妃的心意。」還原了當年甄嬛的經典台詞：「容不容得下是娘娘的氣度，能不能讓娘娘容下是臣妾的本事！」《如懿傳》於愛奇藝台灣站全網獨播中。

(中時 )