台南孔廟維修 928祭孔大典照舊 8面清代御匾近距離欣賞

2018年09月18日 22:17 中時 曹婷婷

8面御匾分別從清康熙到清光緒年間，民眾可以近距離觀賞。（曹婷婷翻攝）

8面御匾分別從清康熙到清光緒年間，民眾可以近距離觀賞。（曹婷婷翻攝）

受0206地震影響，全台首學台南孔廟目前正進行修復，預計明年底完工，台南孔廟年度秋祭祭孔大典不受影響，仍將如期於28日清晨5點登場。值得一提的是，過往懸掛一層樓高、民眾只能遠觀的8面清代御匾，配合古蹟修復而卸下研究，29日起將在鄭成功文物館展出。

由財團法人台南市孔廟文化基金會所舉辦的祭孔大典，300多年來始終維持傳統，每年固定舉辦春、秋二次祭典，尤以9月28日舉行之秋祭更是隆重。台南市文化局長葉澤山表示，今年孔廟文化節以「斧鉞迎神」為題，代表高規格神祇出巡之際的前導儀仗，禮敬大成至聖先師。

葉澤山強調，孔廟修復期間不影響觀光，孔廟此次是8面清代御匾首次展出，非常難得，他說，8面御匾從清康熙到清光緒，分別為萬世師表、聖集大成、斯文在茲、德齊幬載、聖神天縱、與天地參、聖協時中、生民未有，展出內容將介紹各匾額的歷史沿革及書法字體等特色。

為推廣至聖先師孔子有教無類的辦學精神，今年的「2018年孔廟文化節」文化局也安排精采多元的系列活動，包括經典項目「啟蒙大典－硃砂啟智」儀式、「說說孔廟匾額的故事」主題講座、「孔學．六藝」闖關體驗活動、「承天府行－明鄭之旅」文化踏查活動等，皆以孔廟為核心據點，突顯出全臺首學臺南孔廟在我國文化資產上的重要意義。

近年來市府循古禮舉辦「啟蒙大典－硃砂啟智」儀式，新生家長趨之若鶩、蔚為風潮，今年開放報名當天不到10分鐘，限額120名隨即全數額滿。「硃砂啟智」活動將於29日上午9時40分舉行，由代理市長李孟諺親自為小一新生點硃砂、啟智慧，當天完成所有儀式的新生，將獲得狀元帽一頂，作為祝福。

(中時 )