歐根親王號巡洋艦可能燃油外洩 美軍計畫10月搶救

2018年09月18日 22:24 中時電子報 江飛宇

德國二戰著名軍艦歐根親王號(Prinz Eugen)現在仍然靜靜的躺在夸加林環礁(Kwajalein Atoll)附近，在長年的歲月侵蝕下，艦體內的燃油很可能外洩，那將造成附近海洋汙染。因此美軍決定在今年10月份前往抽取燃料。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，歐根親王號重型巡洋艦是希佩爾海軍上將級的3號艦，名列當時德國海軍最大的艦艇之一，具有8門203公釐主砲，與33節的高速度。它參與了著名的「丹麥海峽海戰」(Battle of the Denmark Strait)，該役歐根親王與俾斯麥號戰艦組成的艦隊，將英國戰鬥巡洋艦胡德號給擊沉。之後英國政府下令格殺德國艦隊，俾斯麥號遭到擊沉，然而歐根親王號存活下來，回到德國進行維修。

之後歐根親王號又參與了北大西洋、波羅的海的一些戰鬥，隨著德國戰況轉壞，多數的德國水面艦被擊沉或是自沉，然而歐根親王號卻存活到戰爭結束，被稱為幸運艦。

著名的水下核試十字路口行動，也稱比基尼原爆。在蘑菇雲附近的都是各型軍艦，歐根親王號也是其中一艘。(圖/網路)

然而在德國投降後，歐根親王號被轉交給了美國海軍，短暫地成為了歐洲聯盟的歐根號（IX-300），隨後美國在1946年7月決定進行空炸與水面的兩次核彈試爆，也就是著名的核彈試爆-十字路口行動(Operation Crossroads)，當時美國海軍匯集了歷史上最強大的軍艦達到80艘，其中包括薩拉託加號航空母艦、紐約號戰鬥艦，以及日本長門號戰艦，其中歐根親王號也在列。

美軍賽爾佛號與漢堡號也泊在歐根親王號的上方，從圖片可見到水下的在歐根親王號。(圖/美國海軍)

結果歐根親王號展現了它的強韌，遇到2次核爆都沒有大礙(當然，主要原因是它距離最遠1600公尺)，不過受到強烈放射能的影響，艦上的金屬被活化成具有放射性，無法再修補，而這也是科學家第一次得知中子線會造成金屬變成具有放射性。之後又將它拖到另一個核試地點夸加林環礁，不久受到海浪拍打的影響，傾覆於附近。

幾十年來，專家們擔心這艘有放射性的軍艦，艙內的燃油可能會洩漏到太平洋。因此美國國防部決定做點什麼。

美國陸軍、海軍和密克羅尼西亞共和國組成聯合團隊，先要調查歐根親王號的情況，美軍打撈船賽爾佛號(USNS Salvor)和運油艦漢堡號(Humber)已直接停泊在歐根親王號上方。據軍方估計，艦上仍有25萬至70萬噸原油，這是因為當初為了模擬核彈對滿載燃料的軍艦有什麼影響。

美軍計劃使用由挪威公司Miko Marine開發的水刀技術，先用電磁鐵將船拉到附近，然後用水刀切開一個洞，並安裝一套閥門系統，以抽取燃油。這項技術已有實用經驗，2003年就曾經清理美國海軍密西西瓦號(USS Mississinewa)的剩餘燃油，當年這艦是被日本載人魚雷所擊沉的。

現在認為，清理歐根親王不算困難，因為它傾覆的海域，水深並不深，甚至它的俥葉還露在水面上(其中一具在1978年被德國取走為紀念)。而且它整個是倒置，要取油也相對單純，美國軍方預計該行動將在2018年10月底之前展開。

(中時電子報)