假新聞喊開罰 賴士葆批文字獄、「張天欽們」出現在NCC！

國民黨立委17日突襲促轉會，促轉會主委黃煌雄（左）親自出面接見，與立委賴士葆（右）等相互握手致意，並且針對「東廠」說引發的風波進行說明。（圖／季志翔攝）

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中時電子報

對於NCC要對於電子媒體報導網路假新聞要開罰一事，國民黨立委賴士葆痛批，民進黨為追求勝選不擇手段，全面執政、全面獨裁，將造成一場文字獄！

國民黨立法委員賴士葆今（18）日在臉書指出，距離11月24日選舉只剩2個多月的時間，民進黨基本上非常慌，政治操作無所不用其極，為追求勝選不擇手段。

賴士葆舉例，前一陣子新聞鬧很大的促轉會張天欽，在錄音檔有提到，跟張天欽聯手的含有中選會及立法院8位民進黨立委當側翼，隱約看到後面有一個影武者，就是民進黨更高層在操控選舉。

賴士葆認為，「張天欽」這個代名詞，已經來到NCC（國家通訊傳播委員會），因為NCC要查媒體報導網路消息要查證，如果有問題，NCC要罰200萬。

賴士葆指出，全世界對於管理網路消息，非常謹慎，幾乎很少管理。什麼叫假消息？上一屆NCC主委蘇蘅認為不能由政府認定，否則就是文字獄、戕害新聞自由。

賴士葆質疑，什麼叫假消息？有時候言論屬於公論，很多揣測，政府如果不喜歡聽，就說是假消息？民進黨所謂假消息可能跟別人不一樣，感覺是只要民進黨政府不喜歡聽的、不利的消息，可能被認定假消息。

賴士葆引用前NCC主委蘇蘅說法，假消息不能由政府認定，否則就是一場文字獄風波！以後有對於政府不利的消息不敢發布，造成寒蟬效應。

為何如此？賴士葆判斷，選舉到了，民進黨政績不好，四面楚歌。賴士葆也指民進黨，全面執政、全面獨裁，包括中選會、促轉會，現在換NCC。

賴士葆痛批，要對電子媒體引用網路假消息開罰，是「張天欽們」出現在NCC！但悲哀的是，獨立機構如NCC、中選會、促轉會，已經不獨立、不正義了！

(中時電子報)

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