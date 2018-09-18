《惡魔島》查理漢納越獄長征 10週減18公斤「瘦到見骨」

查理漢納在《惡魔島》瘦到剩皮包骨。（甲上提供）

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電影《惡魔島》改編自史上最傳奇越獄真人實事，由新銳導演麥可諾埃執導，《環太平洋》查理漢納不但10週減重18公斤，一路從帥氣壯碩的小偷，爆瘦成剩皮包骨的囚犯，更為戲狂奔、跳水、游泳、近身搏鬥等多場動作戲碼親身上陣，堪稱「越獄十項鐵人」，甚至在片場體力不支，幾度因暈眩停拍，查理漢納表示：「我的親友看到我在片中爆瘦的那一幕都忍不住落淚，透過電影能感受到我的痛苦。」精湛演出讓外媒預測有望角逐奧斯卡小金人。

查理漢納表示：「大家都在吃東西，我跟雷米卻只能靠喝咖啡、抽菸緩解飢餓，也因此培養出革命情感，戲裡戲外都成了好兄弟。」而查理在最後5天禁閉室拍攝期間，更整天只靠喝水度日，瘦到肋骨根根分明，整個身心狀態也很虛弱，在電影殺青後花了好幾個星期才終於恢復正常飲食，他說：「很多人都覺得我瘋了，但我就是沒辦法下戲後過得舒舒服服，然後隔天又來演出痛苦的囚犯。」

該片精心設計打造所有細節，將當年監獄的神形樣貌還原搬上大銀幕，引領觀眾進入《惡魔島》史詩般逃獄傳奇，除了耗費百萬美金打造五座監獄之外，囚犯們身上的刺青也是經過幾番考究，許多刺青是當時法國黑社會的地下暗號，如巴比龍胸前的蝴蝶刺青代表身分是「小偷」，之後因逃獄故事紅遍全球而延伸為「自由」的意思；而囚犯賽里耶胸前的船錨刺青代表他曾是「海軍」，頸部的燕子刺青則代表他曾入獄卻希望「重生」。

(中時 )

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