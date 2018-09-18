國際名廚10月雲集台北！亞洲主廚高峰會一次嘗盡他們好手藝

2018年09月18日 23:07 中時 何書青

亞洲主廚高峰會的重頭戲為15日及16日的「亞洲名廚八手聯彈晚宴」。（台北萬豪酒店提供）

亞洲主廚高峰會（ICSA）今年來到第2屆，這堪稱亞洲最大的廚藝盛事將訂於10月15日至18日，在台北萬豪酒店隆重登場，屆時將有來自亞洲8個主要城市的18位世界級名廚聚集台北，共同打造盛宴，各個大廚們所主掌的餐廳多有摘下米其林星星，更有同時列名亞洲50最佳餐廳(Asia’s 50 Best Restaurants)的主廚，高峰會內容包括含10月16日的廚藝展演的「主廚高峰論壇」、「甜點論壇」，及10月15、16日的「亞洲名廚八手聯彈晚宴」。

今年高峰會除了維持原有的名廚示範廚藝外，還新增了「Chef’s Forum（主廚高峰論壇）」和「甜點論壇」，甜點主廚特別邀來寶格麗旗下之東京米其林1星餐廳Il Ristorante的甜點主廚Fabrizio Fiorani，以及曼谷80/20日本籍甜點主廚Saki Hoshino來共襄盛舉，18位亞洲頂尖主廚在台北萬豪酒店宴會廳大秀手藝，也讓美食愛好者能在現場近距離觀摩各名廚精湛技藝。

重頭戲莫過於2場「亞洲名廚八手聯彈晚宴」，首場晚宴在10月15日舉辦，由米其林1星餐廳La Maison de la Nature Goh的主廚福山剛(Takeshi Fukuyama)、東京寶格麗餐廳Il Ristorante的主廚Luca Fantin、JAAN的主廚Kirk Westaway， 和 Il Ristorante甜點主廚Fabrizio Fiorani率先上場，法式的優雅品味，日義料理的混血再佐上英國貴族的美食，讓餐會充滿歐洲與日本的優雅風情。

16日晚宴登場獻藝的4位主廚則有米其林2星餐廳La Cime的主廚高田裕介(Yusuke Takada)、米其林1星餐廳Mingles的主廚Mingoo Kang、亞洲50大餐廳中列名第37名Le Du的主廚 Thitid Tassanakajohn、廚壇新星80/20主廚 Napol Jantraget，攜手打造亞洲最潮「食尚」。2場晚宴地點皆選在台北萬豪酒店的高空餐廳INGE’S Bar & Grill，每晚除48席晚宴席次，另有20席「Chef’s Bar」限定席次，更能近距離欣賞主廚廚藝。

今年的亞洲主廚高峰會邀請許多海外名廚，包含來自香港米其林3星8 1/2 Otto e Mezzo Bombana的主廚Umberto Bombana、日本東京米其林1星寶格麗餐廳Il Ristorante的主廚Luca Fantin、大阪米其林2星La Cime的主廚高田裕介(Yusuke Takada)、首爾米其林1星Mingles的主廚Mingoo Kang、福岡米其林1星La Maison de la Nature Goh的主廚福山剛(Takeshi Fukuyama)、新加坡米其林1星JAAN的主廚Kirk Westaway、曼谷Le Du的主廚Thitid Tassanakajohn(Chef Ton)，以及近來備受廚壇矚目80/20的主廚Napol Jantraget。

在台灣的各大名餐廳主廚也聚集，包含台北米其林1星Mume的主廚林泉(Richie Lin)、米其林2星祥雲龍吟的主廚稗田良平(Ryohei Hieda)、米其林1星態芮的主廚何順凱(Kai Ho)、米其林1星Longtail的主廚林明健(Lam Ming Kin)、蘭餐廳的主廚Gildas Périn、米其林1星RAW的主廚黃以倫(Alain Huang)、JL Studio(主廚林恬耀)，以及Ephernité的主廚黃詩文(Vanessa Huang)。

(中時 )