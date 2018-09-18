《失蹤網紅》首週末票房逼千萬！職場女性金句、服裝引熱議

2018年09月18日 23:05 中時 徐桐炘

現正熱映中的時尚懸疑電影《失蹤網紅》上週五與美國同步上映後，台美票房雙雙傳捷報，美國首週末票房賣破1千6百萬美金（相當於5億台幣），全台也逼近千萬，口碑更是持續火熱延燒。布蕾克萊芙莉（Blake Lively）和安娜坎卓克（Anna Kendrick）之間「腹黑閨蜜」的心機對決峰迴路轉，劇情轉折讓觀眾驚奇不斷，大呼過癮，紛紛大讚結局的真相出乎意料。

狂野貴婦艾米莉在電影中是一名時尚公關，大膽犀利的她常一針見血道出讓許多職場女性奉為圭臬的「職場金句」，像是「你不需要道歉，這是女生的壞習慣，你永遠不用為任何事感到抱歉」、「你得有話直說，尤其是位階高的，否則他們會搞死你」、「每個人都有黑暗面，只是有些人隱藏得比較好」，引發觀眾熱烈共鳴。

除了劇情引人入勝，兩位女主角各有特色的時尚裝扮也展現秘密心機，更是引起熱議，尤其多套酷帥又不失性感的時尚褲裝，連番上陣，讓觀眾頻頻奉為「女神」。布蕾克親自和服裝設計芮妮厄莉克卡芙絲（Renée Ehrlich Kalfus）一同打造，她們先共同定調出以褲裝為造型主軸，再一起討論變化和配件，例如白色西裝內不穿襯衫，僅配戴一個白色短領帶，擋住若隱若現的側胸等。

片中最後改穿一襲水藍色為基底的花卉洋裝更是大有玄機，服裝設計卡芙絲說：「這是艾米莉（布蕾克飾）在電影裡唯一一次穿洋裝，我們希望這個狡猾又複雜的女人看起來像去掉所有偽裝，變成符合刻板印象的完美太太，所以我特地選用50年代風格的大印花洋裝，再加了一件有層次的粉紅色襯裙，讓她看起來像個洋娃娃，更顯諷刺。」該片全台熱映中。

(中時 )