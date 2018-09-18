婦聯會財產取得聽證會 雷倩：沒程序正義 黨產會恐淪「西廠」

圖為婦聯會主委雷倩(本報系資料照片/張鎧乙攝)

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中時電子報
/綜合報導

黨產會今(18)日指婦聯會台北市分會未經黨產會許可卻提領240萬5160元為5名員工優退金。經黨產會數次通知，婦聯會仍拒絕將上開違法提領款項繳回，故決議開罰婦聯會新台幣240萬餘元。中華民國婦女聯合會主任委員雷倩表示，因為這是屬於正當且必要的人事費用，婦聯會不服黨產會這項決議，將立刻採取司法救濟。雷倩並指黨產會對婦聯會財產取得聽證會必需有程序正義，否則黨產會恐淪為「西廠」。

據《中央社》報導，對於黨產會預計10月4日就「中華民國婦女聯合會之財產是否為不當取得財產」舉行聽證，雷倩表示，婦聯會於9月14日才收到黨產會召開聽證會的公文，而婦聯會的財產經這場聽證會後，極可能做出行政處分，包括婦聯會的財產是否收歸國有，因此聽證會具有準司法程序，所以婦聯會提出三點要求：

第一，婦聯會至今都還沒有收到黨產會的調查報告，不知黨產會的主張與立場為何，因此婦聯會如何在聽證會上做出防禦？

第二，自從黨產會2月1日做出婦聯會為國民黨附隨組織的行政處分後，黨產會持公文帶走很多資料，但到目前為止，黨產會帶走的資料，除了少數帳戶外，至今均未歸還，婦聯會完全沒有資料可以查詢。

第三，她質疑聽證會的程序，包括順序、發言時間、人員安排等，都是由黨產會的主持人處理，在程序上，婦聯會處於不對等的地位，「沒有程序正義，就沒有實質正義」。

雷倩強調，黨產會聽證會程序不正義，就「如同私設刑場，且只是過場而已，則黨產會恐自甘墮落淪為『西廠』」。

(中時電子報)

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