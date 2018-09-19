檢察官說法》想靠臉吃飯卻差點餓死 演藝經紀約該怎麼簽？

2018年09月19日 00:02 中時電子報 張達智 文/台灣司法人權進步協會、編輯/

在目前唱片市場一蹶不振，綜藝及戲劇方面又面臨陸、韓劇夾殺之下，演藝人員想要藉由臉蛋、才藝出線，可說是難上加難，且出線之後的產值亦不如以往。倘在出線之後，稍有名氣時不慎踏錯一步，進而可能遭經紀公司冷凍，並因此衍生接續的合約糾紛，甚至對簿公堂，這些都是值得省思注意的事。今天就讓小編推派這位原想靠臉蛋吃飯，卻差點餓死路邊，擦身過演藝圈的幽默筆者來分享一下演藝經紀約的相關問題。且因為演藝經紀契約存在諸多面向問題，礙於篇幅無法一次詳談，我們將分數次來淺談演藝經紀契約的相關問題，以供想踏入演藝圈的你（妳）、演藝經紀公司或經紀人在簽約時多想一下，甚至尋求相關法律專業人士協助，讓演藝經紀契約更加透明、對等，俾以尋求經紀人與藝人間最大雙贏局面。

第一，身為明日之星的你（妳）被挖掘了以後，除非已原有相當人脈或強而有力的backup，否則大抵需要一位經紀人來幫你鋪陳接下來幾年的演藝工作（諸如與唱片公司的專輯錄製、戲劇演出及廣告商演代言等），因此就需要與經紀人簽訂一份「演藝經紀契約」，而進入演藝圈的第一份演藝經紀契約，因為你（妳）只是一位rookie，想當然耳自然不會有太多的磋商談判空間。而演藝經紀契約的內容，大概會有下列幾項：

(一)契約雙方當事人為何人、契約存續期間及演出地區的限制。

(二)經紀公司抽成、佣金問題。

(三)競業禁止（非經經紀公司（人）同意，不得擅接演出）。

(四)著作權歸屬約定。

(五)經紀公司為藝人安排教育訓練的約定。

(六)形象維護（藝人不得有違反公序良俗而影響形象之行為的約定）。

(七)合約合意終止或片面終止權約定。

(八)違約金約定。

(九)演藝經紀契約轉讓、讓渡約定（可否單方面，還是必須經過雙方同意才能轉讓）。

(十)續約時，原經紀約之雙方有無續約優先權等等。

以下就讓我們分別的談一談:

(一)契約雙方當事人為何人、契約存續期間及演出地區的限制：

首先，演藝經紀契約第一項問題就是契約當事人為何人。如果單純一點就只有甲乙雙方（甲方為OO經紀公司，乙方為OOO藝人），這種狀況一來可避免之後契約不慎鬧雙胞，二來因為契約雙方主體明確單純，遇有對於演藝事業發展方向意見不一時，人多口雜，人少則好談，大家可坐下來協商尋求共識，才不至於走向對簿公堂的情形。所以，筆者當然會較推只有單純雙方的演藝經紀契約。

接著，就是契約存續期間問題。現行演藝經紀契約存續期間少則2年（發張EP，試人氣水溫），多則10年也有。契約存續期間短，則不利於經紀公司對於藝人訓練、規劃；契約存續期間過長，遇有雙方對於演藝事業發展方向不一致時，會認為綁手綁腳，不利於解約，另尋東家。因此筆者建議可先與經紀公司談談簽約後幾年的發展方向，考量唱片製作周期（要出幾張）、戲劇（要拍幾齣）的屬性不同、自己對於演藝工作抱定多大的企圖心等等因素，而約定適合於雙方的契約存續期間。再者，如尚有兵役、就學或懷孕生子問題的年輕藝人，亦應考量是否將就學、兵役或妊娠期間予以排除在契約存續期間之外。否則若經紀公司認為就學、兵役或妊娠期間亦須履行所接洽的演出工作，而時間無法併用時，雙方也容易產生歧見。

至於演出的地區的限制，因為目前台灣藝人並非僅限於在台灣地區演出，尚可在大陸地區演出，因此契約限制的區域是否涵蓋大陸地區，甚至是星馬地區，亦應一併檢視考量，否則遇有外地展演機會，可能還須經經紀公司同意才能演出，不然就會有違約問題。

再來，值得探討的一項新興問題即在於，現今網路社群平台興盛，若藝人在自己所經營的社群平台上偶有隨興演出或跨刀站台的行為，礙於演藝經紀契約並不一定會詳加約定，因此建議先詢問過經紀人，並徵得同意，或是先於經紀契約中約定，以避免被認定有違約演出的情事（通常會有爭議，多半是雙方已經存有諸多不快）。待續......

（台灣司法人權進步協會關心您！！！）💕

（本文由協會會員橋頭地檢署檢察官陳志銘提供）

(中時電子報)