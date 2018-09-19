中秋少用木炭減少自殺？醫生怒：不懂就不要亂酸

中秋少用木炭減少自殺？醫生怒：不懂就不要亂酸(資料照/方濬哲攝)

友善列印
中時電子報

周末中秋連假，就是要烤肉！許多民眾從現在開始就先舉辦烤肉趴，一路烤到中秋節，但衛福部官員的「國人少用木炭烤肉才能降低燒炭自殺」的說法，被網友們酸是神邏輯、狗屁不通，讓衛福部昨天(17日)跳出來澄清，沒有要民眾「中秋節不烤肉」。對此，精神科醫師林耕新支持衛福部，研究顯示限制木炭購買的方便度，確實可以降低自殺率，要酸民們閉嘴「不懂就不要亂酸」。

各大賣場迎接中秋節，各種烤肉食材、用具等通通促銷，設置專區讓民眾一進去就找得到、方便挑選。林耕新在臉書發文，引文獻解釋，「木炭的販售稍加限制或在包裝上加警語，會讓有意燒炭輕生者感到不便」，也會降低想燒炭的想法。

林耕新說，全國自殺通報數據顯示「燒炭自殺案量高居各縣市的自殺身亡第二名」，所以官員建議民眾中秋少用木炭烤肉，沒有什麼不對。並怒批酸民是「做事的人沒有，打嘴炮的人滿坑滿谷」。

社區心理衛生中心技正黃英如說，中秋節時各大賣場促銷木炭，大家都買的到，不像平時要買木炭，得跟受過自殺守門人訓練的工作人員索取，上面還有自殺防治標語預防自殺。且中秋節家家團圓，開心烤肉，反而讓獨居、痛失親人的人更孤單、更失落，增加輕生念頭，方便買木炭自我了斷。衛生局也坦言，正值中秋節前夕賣場促銷期間，沒有辦法限制業者以開架方式販售木炭。

(中時電子報)

iOS 12速度更快 但這些iPhone最好別升級！
多吃魩仔魚能補鈣？整條內臟下肚 膽固醇高到嚇人
周末鋒面報到！北北桃最大溫差10℃以上

烤肉泡湯！周末鋒面報到 北北桃… 黃士修絕食登《富比士》 來自國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。