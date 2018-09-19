中秋少用木炭減少自殺？醫生怒：不懂就不要亂酸

2018年09月19日 00:02 中時電子報 莊楚雯

周末中秋連假，就是要烤肉！許多民眾從現在開始就先舉辦烤肉趴，一路烤到中秋節，但衛福部官員的「國人少用木炭烤肉才能降低燒炭自殺」的說法，被網友們酸是神邏輯、狗屁不通，讓衛福部昨天(17日)跳出來澄清，沒有要民眾「中秋節不烤肉」。對此，精神科醫師林耕新支持衛福部，研究顯示限制木炭購買的方便度，確實可以降低自殺率，要酸民們閉嘴「不懂就不要亂酸」。

各大賣場迎接中秋節，各種烤肉食材、用具等通通促銷，設置專區讓民眾一進去就找得到、方便挑選。林耕新在臉書發文，引文獻解釋，「木炭的販售稍加限制或在包裝上加警語，會讓有意燒炭輕生者感到不便」，也會降低想燒炭的想法。

林耕新說，全國自殺通報數據顯示「燒炭自殺案量高居各縣市的自殺身亡第二名」，所以官員建議民眾中秋少用木炭烤肉，沒有什麼不對。並怒批酸民是「做事的人沒有，打嘴炮的人滿坑滿谷」。

社區心理衛生中心技正黃英如說，中秋節時各大賣場促銷木炭，大家都買的到，不像平時要買木炭，得跟受過自殺守門人訓練的工作人員索取，上面還有自殺防治標語預防自殺。且中秋節家家團圓，開心烤肉，反而讓獨居、痛失親人的人更孤單、更失落，增加輕生念頭，方便買木炭自我了斷。衛生局也坦言，正值中秋節前夕賣場促銷期間，沒有辦法限制業者以開架方式販售木炭。

(中時電子報)