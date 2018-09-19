柯打吳音寧反自傷？ 吳子嘉驚呼一句卻嚇傻網友

2018年09月19日 00:04 中時電子報 呂承哲

媒體最新民調顯示，現任台北市長柯文哲以37%支持度，領先國民黨候選人丁守中32%、民進黨候選人姚文智11%，然而這份民調與先前同個機構的民調相比，柯丁之間從10%拉近到僅5%的差距。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，柯文哲的民調會下滑，跟北農總經理吳音寧絕對脫不了關係。

據《TVBS》選前4個月前所做出的民調，當時柯文哲以40%支持度居冠，領先丁守中30%、姚文智11%，如今選前2個月前民調出爐，柯文哲37%支持度，依然領先丁守中32%、姚文智11%，柯丁之間已經從10%拉近到僅5%的差距。

對此，吳子嘉在政論節目「年代向錢看」指出，丁守中漲了2%，柯文哲跌了3%，這樣一來一往，而且非常湊巧，《蘋果》所做出的最新民調差距也只剩下4%，在姚文智民調沒有持續下滑的狀況下，綠營的票源是靠「騙票」而來，藍營的票源則是靠「買票」，在藍營票源不斷流失的情況下，就變成了傳統基本盤的對決。

然而，柯文哲卻在這段時間內流失了5%支持度，吳子嘉認為，就是受到北農總經理吳音寧事件影響。他透露，一個小小的吳音寧，能搞出那麼大的事情來，以他之前私下與在座的一些好友們討論過，吳音寧其實不是一個缺乏溝通能力的人，吳音寧會變這麼偉大，當然是因為蔡英文背書，但她有個特色，柯文哲至今沒搞懂的事情，「我覺得吳音寧有一點自閉症的傾向，這不是很正常，這個沒有罵他的意思」。吳子嘉還認為，柯文哲卻還把一個不可能溝通的吳音寧，當做一個對象，甚至還衍生出被迫害妄想症，認為連新潮流也要打壓自己，這從副市長陳景峻的談話中就可以看出。

不過，網友對於吳子嘉的言論想法似乎不認同，紛紛留言表示「雖然我討厭靠爸實習生，但我也覺得不要扯到這個比較好」、「自閉症有嚴格的醫學定義，不懂別亂用」、「510只是有靠山所以才不鳥其他人，講自閉症這個太糟糕了」。

(中時電子報)