黃士修絕食登《富比士》 來自國際環保人士的正義之聲

2018年09月19日 00:02 中時電子報 林郁庭

9月18日23時30分時，黃士修絕食現場狀況。（圖/翻攝自以核養綠-缺電公民自救會 影片）

「以核養綠」公投領銜人黃士修因中選會拒絕補件持續絕食中，行動也引各界關注，馬英九等政治人物也紛紛到場探視聲援。《富比士》在當地時間9/17時刊載國際知名環保人士，麥可‧謝倫伯格（Michael Shellenberger）報導黃士修絕食抗爭的專文，「以核養綠-缺電公民自救會」對此為之振奮，稱之為「來自遠方的正義之聲」。

麥可‧謝倫伯格是美國知名環團「突破組織」（The Breakthrough Institute）創辦人之一，過去持反核立場，但近年轉為擁核立場，去年還在TED Talk 演講中，發表「恐核如何對環境造成傷害」的看法。

《富比士》刊登謝倫伯格這篇名為「台灣政府在拒收挺核公投團體（以下出線，皆指以核養綠）連署書後，引發絕食抗爭」的報導，文中報導核能流言終結者的創辦人黃士修，在中選會9/13拒絕簽收連署書後，即在中選會前開始絕食抗爭的事情始末，黃士修更表示，「這次絕食抗議，是為了台灣的民主與法治而戰」。

謝倫伯格寫道，在公投團體認為仍可能通過舉行門檻之際，卻遭到政府技術性阻擋再次送件連署書，主管機關（指中選會）聲稱：「為了確保此一階段性流程運作正常，不可能接受二次送件。」

但黃士修拿出錄影證據，指出中選會代表在9月12日時於電話中表示，願意接收這批連署書的再次送件，甚至也約好會面地點，沒想才過了24 小時候，中選會就改變了主意。

謝倫伯格寫出，到了禮拜二，黃士修的絕食將達到 125 小時之久。根據葉宗洸教授表示，黃士修的身體狀態，已因長時間未進食而極度疲乏。領銜本次公投的另一位領導者廖彥朋表示，如果黃士修因體力不支持送醫治療，他會接力進行絕食。

謝倫伯格的報導被網友瘋狂分享，「以核養綠-缺電公民自救會」也分享到臉書粉專上，讓更多網友看了之後紛紛留言，「謝倫伯格已經關注這件事！」、「民進黨政府還要視而不見嗎」、「感謝正義媒體發聲」、「萬一他謝倫伯格臺灣看絕食中的黃士修，絕對是大新聞！」

(中時電子報)