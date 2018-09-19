「清華校花」驚爆遭同行妒忌 飯局舔奶1分鐘影片瘋傳

2018年09月19日 00:18 中時電子報 吳玫穎

首席分析師馬軍玩開了，舔男子奶。(取自微博)

外型清純的廖蕾是清大學霸兼校花。(取自微博)

張冰潔被指是偷拍者。（取自微博）

大陸方正證券27歲美女分析師廖蕾，外型與頭腦兼具，當年在就讀清華大學時期，除了是學霸，還是赫赫有名的校花。然而出社會後的她，近日就被爆出一段長達1分鐘的飯局偷拍影片，舔奶、摟抱玩很大。

近日陸網瘋傳一段「方正證券另類飯局」影片，只見穿著黃衣服的首席分析師馬軍與一男子疑似酒過三巡玩開了，直接開舔對方胸部，而廖蕾也和另一男子有親密舉動，獻吻又摟摟抱抱。

陸媒《頭條日報》報導，由於正值《新財富》雜誌最佳分析師評選，該飯局被認為有拉票之嫌，今日《新財富》也透過微博宣布取消方正證券馬軍等分析師參與新財富最佳分析師評選的參評資格，以及取消相關投票人參與新財富最佳分析師評選的投票資格。

外型清秀的廖蕾也被起底出身清寒家庭，父親在打工時不幸罹患腦麻痹，喪失生活自理能力，全家靠著母親在城區治安巡邏隊當巡邏隊員、賺取每月200元人民幣微薄薪資生活。

所幸廖蕾很爭氣，先考上清華大學機械工程系，接著直攻碩士學位，出社會後更順利進入方正證券擔任分析師，未料因為偷拍片讓她光明前程蒙上陰影，目前與馬軍一同被停職處分調查中。

另外更有網友驚爆，這部飯局影片偷拍者是中國中藥的投資者關係總監張冰潔，指張冰潔故意選擇讓人誤會的角度去拍攝並散播，還惡意中傷稱為「拉票都睡上去了」等等。

(中時電子報)