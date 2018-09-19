新北》汐止里長不居功 比賽得名全由志工領獎

2018年09月19日 07:27 中時 宋原彰

汐止區厚德里長陳有諒帶領志工做社區環境美化，已連續六年獲得五星級肯定。(宋原彰攝)

汐止區厚德里長陳有諒帶領志工做社區環境美化，已連續六年獲得五星級肯定。(宋原彰攝)

汐止區厚德里長陳有諒帶領里內近100位志工，做社區環境美化，已連續六年獲得五星級肯定，每次都推派志工代表他上台領獎、與市長拍照，他說這是他做人的原則，「里內的環境是大家維護的，這是大家的功勞。」原本髒亂的樟樹國小周遭，也在他帶領之下，成了綠意盎然的走廊。

陳有諒2006年開始當里長，兩年後參加里環境競賽，幾乎年年得獎，且在2012年開始，連續六年獲得新北里環境評比的五星級認證，每年到市政府領獎時，他都推派志工上台，「我要跟市長見面很容易，但是小市民卻不是，讓機會給他們」，認為環境是大家共同維護的，功勞屬大家。

也因為陳有諒不居功、謙讓的作風，里內的志工相當喜歡他，紛紛投入維護環境，人數近一百人，讓陳有諒自豪地說，「每次颱風過後，厚德里都是汐止區最快恢復市容的，全靠志工們的分工合作。」就連原本樟樹國小周遭髒亂不堪的環境，也在他的帶領下，志工們放置盆栽與修剪雜草，成了百花齊放、綠意盎然的生態走廊。

陳有諒也為里上爭取不少公共建設，新北市第一間公共托育中心－忠厚托育中心就成立在里內，他說因為空間足夠，因此將七百多坪的活動中心讓出一半改建，這樣就能同時照顧到老人與嬰兒；汐止區除了行政單位旁，第一個在地方設置YouBike站也在厚德里，同樣是在他的爭取下成立的。

談起剛當上里長的辛苦，陳有諒說，起初社區連巡守隊都沒有，因為經費申請被政府否決，他自掏腰包六十萬蓋起貨櫃屋，當作巡守隊工作站，也幫忙買器材、制服等，他說服務里民讓他感到快樂，喜歡大家相處時融洽的氣氛，因此也舉辦了老人共餐，每周邀請90至100位老人一起吃飯、聊天。

(中時 )