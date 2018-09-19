毒窟酒店公告自「今日」起禁毒 員警譏：承認以前都違法？

2018年09月19日 07:16 中時 胡欣男

警方針對酒店擴大臨檢。（資料照，胡欣男攝，圖非當事酒店）

檢警月前在永利酒店等處所搜索，查獲大批毒品。（警方提供）

警政署「安居緝毒」專案推展至今，獲得不錯成效。為將藥頭趕出社區，警方更加強提升「涉毒熱點」見警率，對涉毒酒店等場所密集擴大臨檢。台北市林森北路知名的毒窟酒店永利（原名：寶愛），2個月來，被警方每晚至少2次以上的擴檢，逼得在大廳貼出公告：「自今日起本店，遵照政府規定，一旦吸毒者，立即報警處理，敬請見諒！」但這番禁毒宣言，讓員警嗤之以鼻：「從今日才開始配合守法，之前都無視法律！」

警政署長陳家欽日前接受本報專訪，就曾表示，見警率是透過大數據分析，加強特定場所警力派遣，台北市針對中山區幫派圍事的染毒夜店不斷去查，雖不是站崗，但1小時就去一次，一次4個人，這不是擾民，而是幫民眾將毒品犯罪趕出社區。

原本位在中山區錦州街的寶愛酒店，因多次涉及毒品案件，許多台北市被查獲的藥腳，都供稱毒品來自寶愛，連W飯店毒趴鬧出人命的土豪哥，都說毒品源自寶愛。刑事局緝毒中心利用大數據分析，將寶愛列為涉毒高風險熱點，該店因店租關係，且避風頭，年初換到林森北路289號大樓，更名「永利」繼續營業。

該店雖換址、更名，經營方式、客源不變，整間店仍染毒烏煙瘴氣，連帶讓中山區毒品熱點移轉。7月，檢警根據2月查獲近5000包七彩惡魔摻毒咖啡包，向上溯源，鎖定永利酒店的圍事黑道，涉嫌在酒店販毒給酒客，大舉搜索酒店等處所，查獲大批摻毒咖啡包、果凍、梅片等贓證物。

恰逢內政部長徐國勇上任，他主張提升見警率，降低犯罪率，警政署因此針對涉毒熱點加強擴檢， 中山區包括永利等2至3個酒店，至今約2個月，每天至少2次臨檢，最晚臨檢時間到凌晨5點。同時警方結合「第三方警政」，由市府各局處針對涉毒酒店聯合稽查，決心要將毒品趕出社區大樓。

強勢掃蕩臨檢，讓業者意識到政府「來真的」，永利酒店日前在大廳放置公告：「本店自今日起配合政府規定...」。警方說，業者過去默許酒客吸毒，每次被查獲持有毒品，都推給酒客、販毒小蜜蜂，好像一點責任都沒有，非常惡劣。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )