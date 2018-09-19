毒窟酒店公告自「今日」起禁毒 員警譏：承認以前都違法？

台北市中山區的毒窟酒店在大廳貼出禁毒宣言，強調從「今日」起遵照政府規定，讓警方為之氣結，質疑：「今日以前都在違法？」（民眾提供）

友善列印
中時
警方針對酒店擴大臨檢。（資料照，胡欣男攝，圖非當事酒店）
檢警月前在永利酒店等處所搜索，查獲大批毒品。（警方提供）

警政署「安居緝毒」專案推展至今，獲得不錯成效。為將藥頭趕出社區，警方更加強提升「涉毒熱點」見警率，對涉毒酒店等場所密集擴大臨檢。台北市林森北路知名的毒窟酒店永利（原名：寶愛），2個月來，被警方每晚至少2次以上的擴檢，逼得在大廳貼出公告：「自今日起本店，遵照政府規定，一旦吸毒者，立即報警處理，敬請見諒！」但這番禁毒宣言，讓員警嗤之以鼻：「從今日才開始配合守法，之前都無視法律！」

警政署長陳家欽日前接受本報專訪，就曾表示，見警率是透過大數據分析，加強特定場所警力派遣，台北市針對中山區幫派圍事的染毒夜店不斷去查，雖不是站崗，但1小時就去一次，一次4個人，這不是擾民，而是幫民眾將毒品犯罪趕出社區。

原本位在中山區錦州街的寶愛酒店，因多次涉及毒品案件，許多台北市被查獲的藥腳，都供稱毒品來自寶愛，連W飯店毒趴鬧出人命的土豪哥，都說毒品源自寶愛。刑事局緝毒中心利用大數據分析，將寶愛列為涉毒高風險熱點，該店因店租關係，且避風頭，年初換到林森北路289號大樓，更名「永利」繼續營業。

該店雖換址、更名，經營方式、客源不變，整間店仍染毒烏煙瘴氣，連帶讓中山區毒品熱點移轉。7月，檢警根據2月查獲近5000包七彩惡魔摻毒咖啡包，向上溯源，鎖定永利酒店的圍事黑道，涉嫌在酒店販毒給酒客，大舉搜索酒店等處所，查獲大批摻毒咖啡包、果凍、梅片等贓證物。

恰逢內政部長徐國勇上任，他主張提升見警率，降低犯罪率，警政署因此針對涉毒熱點加強擴檢， 中山區包括永利等2至3個酒店，至今約2個月，每天至少2次臨檢，最晚臨檢時間到凌晨5點。同時警方結合「第三方警政」，由市府各局處針對涉毒酒店聯合稽查，決心要將毒品趕出社區大樓。

強勢掃蕩臨檢，讓業者意識到政府「來真的」，永利酒店日前在大廳放置公告：「本店自今日起配合政府規定...」。警方說，業者過去默許酒客吸毒，每次被查獲持有毒品，都推給酒客、販毒小蜜蜂，好像一點責任都沒有，非常惡劣。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

他強吻磨蹭10歲繼女 竟掰「助成… 15歲檳榔西施下面痛痛沒傷口 原…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。