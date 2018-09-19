美國富比士雜誌：台灣政府拒絕以核養綠公投連署書引發絕食抗議

2018年09月19日 01:11 中時電子報 喻華德

蔡政府阻撓以核養綠公投再送件事件，18日登上國際媒體版面被美國富比士雜誌報導。報導稱，中華民國政府在拒絕收下超過2萬4千份由前總統及環境保護主義者收集，尋求在今年11月進行公民投票的連署書後，被指控違反選舉法律。

黃士修絕食至本報發稿時間已達132小時，中華民國政府刁難以核養綠公投再送件被美國富比士雜誌報導。（圖/中時電子報編輯喻華德攝 107年9月18日）

「我並非要求人民支持核能」，黃士修，31歲，核能流言終結者共同創辦人，他在中選會拒絕連署書再送件後，自上週二起在中選會門口展開絕食抗議。「我是要求台灣政府讓人民選擇」。

八月，中華民國前總統馬英九代言公投，並加入支持核能的環境保護主義者，在臺北街頭搜集連署書。吸引了主動支援及引發廣泛的媒體報導。

「反核現在是過時的趨勢」，馬說。如何處理造成全球暖化的二氧化碳排放已經成為趨勢。

以核養綠公投仍有可能符合投票資格。組織者稱已經在9月6日送交31萬5千份連署書，超過法律規定的28萬2千份。但是行動主義者稱公投的機會減少，當政府拒絕他們在9月13日企圖再送件2萬4千份連署書。

「這是瀆職」，國立清華大學核工所教授葉宗洸說。首先，他們（編按指中選會）持續更改截止期限，從9月14日改至10日，然後再改到6日。然後他們拒絕13日再送件的連署書。

組織者稱他們送交更多的連署書以增加過關的機率，但遭到技術性拒絕。

在一份聲明中，中選會稱「在每一階段有很小地彈性。為遵守此逐步程序，因此對中選會不可能接受第二次送件」。

但是黃說一位政府代表9月12日在電話中告訴他，這通電話黃有錄音。她會接受團體的再送件連署書，甚至告訴他在進入中選會後要從大樓內的哪個門進入以與她見面。

「24小時之後，中選會改變心意並對我們猛然關上大門」，葉教授說。

黃說，他們搜集連署書受益於廣泛地對現任反核政府的不滿。

當去年夏天半數家庭因缺電受害，在某種程度上與逐步淘汰核能有關，總統蔡英文看到她的聲望下滑，支持度僅有33%。

拒絕連署書並非首次台灣的政府採取行動有意阻撓他們的努力，支持核能的行動主義者表示。

台灣的法律規定，請願人在遞交最初的2千份連署書後，擁有至少六個月搜集連署書，以獲得較大量的連署書份數。雖然他們在三月遞交了最初的連署書，政府僅允許七月開始搜集連署書。

核能在台灣得到環境保護主義者的支持，他們擔心土地使用及氣候變遷，也擔心島國重度依賴進口能源。台灣的能源97%依賴進口。

太陽能和風力去年合計佔台灣供電不到5%，雖然有政府的大力補貼。而核能提供13%的電力，若所有的核能機組全數運轉可提供23%的電力。

今年稍早，蔡政府批准一座新的火力電廠，儘管近期報告紀錄台灣的火力電廠產生的空污每年造成1千人提早死亡。

去年十月，氣候科學家James Hansen及許多其它主要的環境科學家及學者力勸總統蔡英文返回核能。「台灣會需要建造617座最大的太陽能農場，耗費成本710億美金（約2.18兆新台幣）只是為了取代核子反應器。

週二標誌著絕食的第125小時，葉說黃是因為缺乏食物而感到疲勞。另一位支持核能的領袖廖彥鵬，說如果黃送醫他會繼續接續絕食。

「這個絕食抗議不是為了我自己，也不是為了公投」，黃說，「是為了民主及台灣的法治」。

富比士雜誌本文的作者Michael Shellenberger，曾獲時代雜誌「環保英雄」榮譽，綠色書籍獎得主，為研究及政策組織「環保進步」主席。他的報導常刊登於紐約時報、華爾街日報、華盛頓郵報、科學人雜誌、自然能源期刊。

(中時電子報)