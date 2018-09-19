15歲檳榔西施下面痛痛沒傷口 原來歡送會被…

2018年09月19日 02:29 中時電子報 吳家詮

南部地區一名年僅15歲高中女生，課餘到當「檳榔西施」打工，因為工作認真頗得老闆賞識，不過因為家裡有事，她不得不辭掉工作。這天老闆找來幾名朋友到KTV，歡送這名「西施」，酒酣耳熱之後少女昏睡中醒來，發現「下面」很痛，她直覺遭到性侵了，隔天她找學校的老師哭訴，協助報案，將這名教唆他人在飲料下藥的檳榔攤老闆繩之於法。

法官調查，已婚的檳榔攤老闆，佯稱要幫將離職的店裡西施少女歡送，邀約一夥年輕人到KTV唱歌，事先老闆先把一包FM2藥粉交給他的朋友，要對方找機會在少女的酒中下藥，過程中「西施」小妹不疑有詐，將飲料都喝下，沒過多久就感到昏沈睡著，老闆要其他人先走，就在包箱內脫去少女的內褲性侵得逞。

少女報案說，再醒來後發現「下體痛痛的，雖沒有流血，但很痛、感覺有破皮」，直覺自己遭到性侵，當時老闆還「好心」送他回去，因為當時她還全身無力，才讓老闆送她回家，但是心裡總感覺「怪怪」的。

隔天她決定去找學校輔導老師哭訴，整起案件曝光。警方找來檳榔店老闆，但是他矢口否認性侵，但是下藥的男子則稱，受到檳榔店老闆脅迫才會下藥，並不知道是強暴藥丸。

法官最後認定，有前科的檳榔店老闆在保護管束期間，下藥性侵未成年少女，因此依欺瞞方法使未成年人施用第三級毒品、強制性交罪判7年10月、3年6月，合併執行9年6月徒刑；共犯葉男則依藥劑犯強制性交罪，重判7年徒刑。

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(中時電子報)