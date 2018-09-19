C羅8歲兒子嗆：我會比老爸強！

C.羅納多（左）常在社群網頁分享和大兒子的合照。（C羅推特翻攝）

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中時電子報
／綜合報導

C.羅納多（Cristiano Ronaldo）的家族似乎少不了「自信」的DNA！這位目前效力於義甲尤文圖斯的葡萄牙球星透露，「我兒子說，他以後會比我還強！」

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C羅今年夏天以1億歐元的轉會費，從西甲的皇家馬德里轉至尤文，他的8歲兒子也追隨老爸的腳步，加入了尤文的U9代表隊。

「我希望我的兒子，克里斯，以後能跟他爸爸一樣，結果他竟然說，他以後會比我還強…」C羅似乎很驕傲兒子跟自己一樣有自信，但也不改臭屁本色說：「我想他會發現要比我強很難。」

C羅現任女友喬吉娜（中）與大兒子克里斯（左二），上周都在主場看尤文圖斯與薩索羅的義甲聯賽。（路透）

小C羅的信心其來有自，根據西班牙《世界體育報》（Mundo Deportivo）報導，小C羅在尤文U9已經進了「很多球」。而他名滿天下的明星老爸，直到上周末的開季第4輪義甲聯賽，才首次替尤文進球。

C羅是在2010年6月時，宣布自己當了爸爸，但他始終沒有透露孩子母親的身分。去年6月，C羅又成為一對雙胞胎的爸爸，一般認為C羅的前3個孩子，可能都是代理孕母所生。直到去年底的女兒瑪蒂娜（Alana Martina），才是第一個由現任女友喬吉娜（Georgina Rodríguez）替Ｃ羅所生的小孩。

(中時電子報)

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