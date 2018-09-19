義甲金靴比下世足金靴 國米歐冠逆轉拔熱刺

2018年09月19日 03:48 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

阿根廷前鋒英卡迪（左）遠射追平比分，隊友奈格蘭上前慶祝。（路透）

經過7年的等待，義甲「藍黑軍團」國際米蘭終於回到歐洲冠軍聯賽戰場。儘管第53分鐘先被英超熱刺先馳得點，但義甲金靴英卡迪（Mauro Icardi）先在第85分鐘凌空遠射扳平，7分鐘後烏拉圭中場文西諾（Matias Vecino）再頂進致勝球，幫助國米主場2比1逆轉拔刺，於新球季歐冠開出紅盤。

「這是一場非常重要的勝利，我們奮戰到最後，證明了我們的韌性，」國米的克羅埃西亞國腳佩利希奇（Ivan Perisic）說：「這是我6年來首場歐冠比賽，對很多隊友更是初體驗。我們付出一切拿下勝利，但這個小組非常難踢，我們還得一場一場打。」

國米於2010年贏得歐冠、義甲、義大利盃「三冠王」，也取得次季的歐冠門票，但隨後戰力下滑，甚至因為財務問題而進入重建期。直到上季義甲最後1輪，國米逆轉擊敗拉齊歐，也搶下義甲老四及歐冠門票。巧合的是，當時頂進致勝球的功臣，就是文西諾。

國米擁有佩利希奇、布洛佐維奇（Marcelo Brozovic）等克國的世足亞軍國腳，阿根廷前鋒英卡迪雖是世足遺珠，上季卻以29球並居義甲金靴，對上由世足金靴肯恩（Harry Kane）、韓國射手孫興慜領軍的熱刺。

熱刺的丹麥國腳艾瑞克森（23號）詭異折射破門，國米門將韓達諾維奇撲救不及。（美聯社）

國米與熱刺上半場戰成0比0，第53分鐘，丹麥世足國腳艾瑞克森（Christian Eriksen）射門被國米門將韓達諾維奇（Samir Handanovic）擋出，艾瑞克森起腳補射，球碰到國米後衛米蘭達（Joao Miranda）的腳，反而變成詭異越過韓達諾維奇的折射，讓熱刺先馳得點。

國米一路苦追，第85分鐘左後衛阿薩莫阿（Kwadwo Asamoah）吊中，禁區外的英卡迪不等球落地直接起右腳凌空抽射，竟然漂亮打進球門左下角，他全場第一腳射正，就成為扳平進球。

第89分鐘熱刺以左後衛羅斯（Danny Rose）換下肯恩，盼於客場保住平手的1分，結果國米補時階段把握角球機會，後衛德弗萊（Stefan de Vrij）在左側禁區把球頂向門前，助攻文西諾頭槌破門，讓藍黑軍團戲劇化逆轉勝出。

(中時電子報)