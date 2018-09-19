義甲金靴比下世足金靴 國米歐冠逆轉拔熱刺

烏拉圭中場文西諾（中）在補時階段頭槌破門，與隊友狂奔慶祝國際米蘭在歐冠首戰逆轉氣走熱刺。（美聯社）

友善列印
中時電子報
／綜合報導
阿根廷前鋒英卡迪（左）遠射追平比分，隊友奈格蘭上前慶祝。（路透）

經過7年的等待，義甲「藍黑軍團」國際米蘭終於回到歐洲冠軍聯賽戰場。儘管第53分鐘先被英超熱刺先馳得點，但義甲金靴英卡迪（Mauro Icardi）先在第85分鐘凌空遠射扳平，7分鐘後烏拉圭中場文西諾（Matias Vecino）再頂進致勝球，幫助國米主場2比1逆轉拔刺，於新球季歐冠開出紅盤。

C羅8歲兒子嗆：我會比老爸強！

梅西比下C羅 8次帽子戲法創歐冠新猷

「這是一場非常重要的勝利，我們奮戰到最後，證明了我們的韌性，」國米的克羅埃西亞國腳佩利希奇（Ivan Perisic）說：「這是我6年來首場歐冠比賽，對很多隊友更是初體驗。我們付出一切拿下勝利，但這個小組非常難踢，我們還得一場一場打。」

國米於2010年贏得歐冠、義甲、義大利盃「三冠王」，也取得次季的歐冠門票，但隨後戰力下滑，甚至因為財務問題而進入重建期。直到上季義甲最後1輪，國米逆轉擊敗拉齊歐，也搶下義甲老四及歐冠門票。巧合的是，當時頂進致勝球的功臣，就是文西諾。

國米擁有佩利希奇、布洛佐維奇（Marcelo Brozovic）等克國的世足亞軍國腳，阿根廷前鋒英卡迪雖是世足遺珠，上季卻以29球並居義甲金靴，對上由世足金靴肯恩（Harry Kane）、韓國射手孫興慜領軍的熱刺。

熱刺的丹麥國腳艾瑞克森（23號）詭異折射破門，國米門將韓達諾維奇撲救不及。（美聯社）

國米與熱刺上半場戰成0比0，第53分鐘，丹麥世足國腳艾瑞克森（Christian Eriksen）射門被國米門將韓達諾維奇（Samir Handanovic）擋出，艾瑞克森起腳補射，球碰到國米後衛米蘭達（Joao Miranda）的腳，反而變成詭異越過韓達諾維奇的折射，讓熱刺先馳得點。

國米一路苦追，第85分鐘左後衛阿薩莫阿（Kwadwo Asamoah）吊中，禁區外的英卡迪不等球落地直接起右腳凌空抽射，竟然漂亮打進球門左下角，他全場第一腳射正，就成為扳平進球。

第89分鐘熱刺以左後衛羅斯（Danny Rose）換下肯恩，盼於客場保住平手的1分，結果國米補時階段把握角球機會，後衛德弗萊（Stefan de Vrij）在左側禁區把球頂向門前，助攻文西諾頭槌破門，讓藍黑軍團戲劇化逆轉勝出。

(中時電子報)

文西諾（右二）在補時階段頂進致勝球。（美聯社）
C羅8歲兒子嗆：我會比老爸強！ 梅西超越C羅！8次帽子戲法創歐冠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。