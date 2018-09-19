新北市場票選好味道！汐止叨沙麵贏得網友心

汐止觀光夜市功夫大帝以叨沙麵獲得超過3000名網友票選支持，成為今年票選新北好味道第一名。（新北市場處提供）

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中時電子報
／整理報導

不用捨近求遠，鄰近市場就有CP值超高的美味料理！新北市場處今年8月舉辦「票選新北市場好味道」活動，今年TOP 30的好味道來自新北市15處不同的傳統市場，除了有汐止觀光夜市曾獲全國散打冠軍的打手「功夫大帝」以叨沙麵獲得網友票選第一名。新北北市場美食嘉年華10月6、7日在板橋府中捷運站-非常熱區熱鬧登場，多款優惠，歡迎民眾饗好康！

新北市場處今年8月舉辦「票選新北市場好味道」活動，分為「實在好口味」、「甜蜜好滋味」、「生活好品味」3組外，更新增特別組「菜市晨之美」來喚醒市民朋友對傳統市場早餐的熟悉味，吸引超過5萬民網友參加票選。

新北市市場處將於10月6、7兩天在捷運府中站出口廣場辦理新北好市節，讓民眾能一次品嘗到新北的市場美味。（新北市市場處提供）

市場處表示，今年TOP 30的好味道來自新北市15處不同的傳統市場，除了有汐止觀光夜市曾獲全國散打冠軍的打手「功夫大帝」以叨沙麵獲得網友票選第一名外，還有團購必買永和永安市場的「沐爵曲奇餅」、每日澎湖空運來台的新鮮蚵仔，汐止觀光夜市「蠔門海鮮」、素食朋友喜愛的中和民享市場「胡姥姥幸福豆干」等，從早餐到宵夜樣樣齊全。

汐止觀光夜市蠔門海鮮燒烤展示現烤澎湖生蠔，現場香氣四溢，令人垂涎三尺。（新北市場處提供）

嘉年華現場，活動每日推出限量100份免費的「活力菜市早餐」，邀請民眾一同品嚐由網友票選推薦的市場早餐。此外，大朋友小朋友還可以報名環保杯套DIY活動，明日上午12點同時開放大朋友小朋友網路報名，讓民眾除了來現場品嚐美食外，也可以拿好康。

「2018新北市場美食嘉年華」10月6、7日在板橋府中捷運站-非常熱區熱鬧登場！限量800份的美食消費券只要150元，將於19日中午12點正式開賣消費券，前100名預購成功的民眾，再送總值超過300元的活力早午餐組！

(中時電子報)

10月6、7兩天新北好市節，現場將有超過30攤新北市場美食一同登場 。（新北市場處提供）

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