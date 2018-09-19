世界水會議東京登場！台分享流域鏈結促進永續發展

地球資源有限，人類慾望無窮！水是否會有浩劫時刻？（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
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地球資源有限，人類慾望無窮！水是否會有浩劫時刻？2018年世界水會議(World Water Congress)於9月16日至21日在日本東京舉行，主題願景定位為「形塑我們的水未來」(Shaping our Water Future)，水利署賴建信署長受邀於大會發表專題演講，分享我國水資源穏定供應政策及公私協力流域學習經驗。

永續管理環境資源以確保所有人都能享用衞生乾淨的水是聯合國永續發展目標，本屆世界水大會中發布流域鏈結行動綱領，賴署長並於大會專題演講中分享台灣以公私協力於伏流水開發及自主防災社區，促進環境資源永續利用的經驗。

「世界水會議(World Water Congress)」由國際水協會每2年舉辦1次的國際大型會議。本屆會議主題願景定位為“形塑我們的水未來＂(Shaping our Water Future)，根據2016年的活動成果，本次會議共有來自115個國家會議代表參與，同期間並舉辦展覽會吸引21,000位買家參與。

經濟部水利署為有效預測淹水情形與全面監控災情，積極發展智慧化水情及管理決策系統，藉由感測元件及通訊技術精準掌握降雨與水位資訊，並配合即時淹水預警模式與物聯網之大數據分析技術，提供淹水預測與災情全面監控，達到預先防範、即時應變、決策建議之效。本次台灣館展區以「智慧防汛」為主題，內容涵蓋端(Edge)、雲(Cloud)、應用(App)模式，帶入水利產業相關產品、服務或系統，以展現台灣於水資源物聯網及智慧防汛投入的努力，並吸引丹麥、日本及美國新創公司廣泛的興趣，尋求合作的機會。

(中時電子報)

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