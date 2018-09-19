中秋連假來華陰商圈！名模走秀、親子同樂品文創

2018年09月19日 04:52 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過幾天就是三天中秋連假了？計畫好去哪走走？不妨來台北後火車站的華因接走走吧！這三天華陰街徒步區歡喜熊購物季-親子文創Fun中秋」活動。這次的活動主辦單位特別邀請到了時尚名模姚采穎親臨現場分享她的私房採購術，教大家如何以平價穿出獨特品味，讓想要綻放「窈」窕風采的你，只要輕鬆「採」買就能「引」出自我時尚風潮。

華陰街一直都是大家喜歡逛街購物的好地方！而首座「漫畫基地」座落在台北後火車站！文化部為了扶植台灣漫畫產業，整修位於台北市華陰街36及38號二連棟四層樓舊建物成為台灣首座「漫畫基地」，作為漫畫家的家。

在中秋連假時，商圈協會為提升購物體驗，除了試辦商圈直播購物外，也開放民眾粉絲團「互動打卡」抽獎活動，以及普濟寺免費提供前往拜拜的民眾平安御守。另外還有「名模走秀精彩舞台活動」「親子同樂會」、「愛心公益」、「商圈999福袋特賣優惠」、「美味華陰」等著大家一同來華陰街徒步區好好享樂。

華陰街徒步區周邊還有一系列的體驗活動，絕對是假日親子互動的最佳首選。如「小熊媽媽親子拼豆DIY活動」、「歡喜熊親子彩繪DIY」、「歡喜熊互動打卡」、「氣球達人」、「歡喜熊見面會」等。超多攤位的「生活文創市集」展現多款文創商品。

(中時電子報)