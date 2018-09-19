桃竹最大兒童書店在這裡！品文創、嚐美味、DIY

2018年09月19日 05:03 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

中秋連假何處去？桃園新竹地區最大的「誠品生活桃園統領店」即日起試營運。兒童書店是桃竹地區藏書量最多，還有首家值得您細細探索、集結48個品牌的新創文化設計平台expo與禮品包裝中心。誠品生活桃園統領店以「想像、歷遊」為定位，空間設計運用錯落蜿蜒的平面佈局，創造宛如微型城市聚落般探索遊歷的樂趣。

桃園新竹地區最大「誠品生活桃園統領店」嶄新亮相，即日起試營運，10月3日正式開幕。（誠品提供）

桃園人口近年持續大幅增長，有大量新遷入居民與小家庭，新生兒出生率為六都之冠。誠品生活桃園統領店特別規畫桃竹地區最大規模的兒童書店，提供6,000種、11類主題書籍，包含幼幼書（0-3歲幼兒）、嬰幼兒益智玩教具、橋樑書、圖畫書、兒童文學、知識、藝術、外文等，閱讀選擇豐富多樣。

桃園在地知名療癒系甜點「花果好日」獨家進駐誠品生活桃園統領店，獨創「煉乳玫瑰」口味雞蛋糕風靡IG，成為網友們口耳相傳的必訪排隊美食。（誠品提供）

店中更設置沙發閱讀區，營造如家一般舒適溫馨的親子共讀空間。因應鄰近影城與位居交通節點的商圈特色，書店特別企畫全台獨家「電影文學主題書區」，將定期結合書籍與影音推出主題策展，延伸電影奇幻想像，也提供通勤與旅行相關書籍與選品推薦。10/6起將有逾10場講座陸續登場，與讀者共度精彩藝文生活。

誠品生活文創平台expo，開展桃竹地區首店，匯集48個新創文化設計品牌。（誠品提供）

閱讀之餘，手作體驗也是誠品生活桃園統領店一大亮點。提供金工手作體驗課程的「生活金工務所」邀請大小朋友一同創作日常生活必備物件。誠品生活桃園統領店全新登場，特別引進獨家美食主題店。「花果好日」是桃園在地夜市知名療癒系甜點，；「米塔手感烘焙X米塔黑糖」是米塔全台首家整合烘焙糕點與人氣黑糖飲品的創新店型還有桃竹區首家禮品包裝中心，蒐羅英、美、日本、德國、瑞士、義大利等七國的特色包材與多款緞帶。

(中時電子報)