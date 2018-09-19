借鏡宜蘭古厝！用當代藝術翻轉曼谷老街屋

2018年09月19日 05:24 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

宜蘭老街屋介入藝術獲好評，此次當代藝術實驗將空間拉到泰國曼谷，會有什麼不一樣火花呢？

文化部駐泰文化組為推動我國與泰國青壯世代藝術家交流，並於泰國深耕台灣創作力量於泰，特別規劃「真實故事、微型空間與未來學：曼谷計畫群集」當代藝術計畫，預計將自本月開始至年底，於曼谷推出一系列的實驗性計畫，藉此建構台泰藝術交流平台，並同時在曼谷繁忙的雙年展季節，同步推出來自台灣的觀點。

泰國藝術家蘇帕康．翁客（Supphakarn_Wongkaew）將於唐人街展出以台北「建成圓環」老照片製作的裝置。（文化部提供）

「曼谷計畫群集」的第一站位於曼谷唐人街區，由台灣「打開當代藝術工作站」及泰國「Baan Noorg Collaborative Arts & Culture」所共同策畫的「台泰對話：依據真實故事改編」，將於本週五（9/14）於唐人街歷史街屋中拉開本計畫群的序幕。

台灣藝術團隊「朗讀空間」過去曾於宜蘭進行老探勘及空間介入表演的實驗，這次提前一個月進駐該曾為泰國重要獨立空間的老街屋，透過修繕房舍，甚至居住其中，逐步規劃出泰國所不熟悉的集體空間創作的表現形式。屆時觀眾將可在參觀歷史街屋的同時，自由觀看在街屋中遊走的表演者如何詮釋其和空間的關係。

台泰團隊間密集的討論和磨合，發展出更深度的合作可能。（文化部提供）

此次「台泰對話」抱持著傳承的角度，除了台灣團隊再次回訪，進行進駐之外，多位泰國年輕藝術家也同時遠赴台灣，對台灣的文化空間進行探勘，並將其成果帶回充滿文化聯結意象的唐人街。泰國藝術家蘇帕康．翁客（Supphakarn Wongkaew）表示，造訪台北之後，才知道台北和曼谷有高度的相似性。蘇帕康試著研究及捕捉台北曼谷兩地相似的場景，最後決定在街屋中掛起台北「建成圓環」的大幅老照片，但對於唐人街的居民而言，若是不仔細分辨，總會誤以為該圓環是位於街屋一旁的「7月22日紀念圓環」。

經過台泰藝術家長期的耕耘，讓原本已被遺忘的唐人街巷弄，再次吸引曼谷年輕人駐足。此次台泰年輕創作者於此共同渡過的難忘夏季，最後將以各類精彩的創作來翻新老街屋的靈魂，並同時傳達台泰兩國間共享的創作基因。

(中時電子報)