借鏡宜蘭古厝！用當代藝術翻轉曼谷老街屋

台灣的年輕創作者於駐泰期間勇於嘗試包括塗鴉藝術在內的各類可能性。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

宜蘭老街屋介入藝術獲好評，此次當代藝術實驗將空間拉到泰國曼谷，會有什麼不一樣火花呢？

文化部駐泰文化組為推動我國與泰國青壯世代藝術家交流，並於泰國深耕台灣創作力量於泰，特別規劃「真實故事、微型空間與未來學：曼谷計畫群集」當代藝術計畫，預計將自本月開始至年底，於曼谷推出一系列的實驗性計畫，藉此建構台泰藝術交流平台，並同時在曼谷繁忙的雙年展季節，同步推出來自台灣的觀點。

泰國藝術家蘇帕康．翁客（Supphakarn_Wongkaew）將於唐人街展出以台北「建成圓環」老照片製作的裝置。（文化部提供）

「曼谷計畫群集」的第一站位於曼谷唐人街區，由台灣「打開當代藝術工作站」及泰國「Baan Noorg Collaborative Arts & Culture」所共同策畫的「台泰對話：依據真實故事改編」，將於本週五（9/14）於唐人街歷史街屋中拉開本計畫群的序幕。

台灣藝術團隊「朗讀空間」過去曾於宜蘭進行老探勘及空間介入表演的實驗，這次提前一個月進駐該曾為泰國重要獨立空間的老街屋，透過修繕房舍，甚至居住其中，逐步規劃出泰國所不熟悉的集體空間創作的表現形式。屆時觀眾將可在參觀歷史街屋的同時，自由觀看在街屋中遊走的表演者如何詮釋其和空間的關係。

台泰團隊間密集的討論和磨合，發展出更深度的合作可能。（文化部提供）

此次「台泰對話」抱持著傳承的角度，除了台灣團隊再次回訪，進行進駐之外，多位泰國年輕藝術家也同時遠赴台灣，對台灣的文化空間進行探勘，並將其成果帶回充滿文化聯結意象的唐人街。泰國藝術家蘇帕康．翁客（Supphakarn Wongkaew）表示，造訪台北之後，才知道台北和曼谷有高度的相似性。蘇帕康試著研究及捕捉台北曼谷兩地相似的場景，最後決定在街屋中掛起台北「建成圓環」的大幅老照片，但對於唐人街的居民而言，若是不仔細分辨，總會誤以為該圓環是位於街屋一旁的「7月22日紀念圓環」。

經過台泰藝術家長期的耕耘，讓原本已被遺忘的唐人街巷弄，再次吸引曼谷年輕人駐足。此次台泰年輕創作者於此共同渡過的難忘夏季，最後將以各類精彩的創作來翻新老街屋的靈魂，並同時傳達台泰兩國間共享的創作基因。

(中時電子報)

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