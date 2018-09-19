無視絕食抗議、視民意如空氣 張善政：蔡政府跟獨裁沒兩樣

2018年09月19日 06:18 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

以核養綠公投領銜人黃士修，因中選會拒絕補件，上週二起在中選會門口展開絕食抗議，已超過130小時。黃士修強調，「並非要求人民支持核能」、「要求台灣政府讓人民選擇」。前行政院張善政昨(18日)晚間在臉書再度聲援黃士修，痛斥民進黨政府將意見相左人民性命視為無物。他認為，此事已無關「核與非核，是程序正義問題」。唯黨意是瞻的蔡英文政府，跟對岸專制獨裁的體制沒有兩樣。

張善政在臉書發文，自年金改革、勞基法修惡，到近期的促轉會東廠爭議，民眾已經很清楚，執政的民進黨完全視人民的意向如空氣，只在乎自己的選舉與政治利益。他能預見，蔡政府對黃士修的絕食只會「冷眼旁觀」，因為「以核養綠」並不符合蔡政府「2025非核家園」的選舉口號。

張善政表示，對比起前總統馬英九當年對林義雄因反核四而絕食的關心態度，他很懷疑蔡英文政府是否會去關心一個與政府意見相左年輕人的健康。或許在蔡政府心裡，意見相左的人，性命與健康是不值一瞥的？他表示，「民胞物與」這四個字，是不適用於民進黨執政的。

張善政呼籲，所有民眾都應該關注絕食抗議事件，這無關支不支持核或非核，而是程序正義問題。因為公投是民主國家遇到重大政策爭議時，最直接可反映民意的方法。尤其這兩年多來，立法院的民進黨委員唯黨意是瞻，心裡早已沒有民意，此時若還不能靠公投制衡，那台灣就只能與民進黨常常自詡區隔於對岸的獨裁專制體制一樣。今天中選會對「以核養綠」公投在法定期限內的二次送件自行詮釋法規來拒收，此例一開，他日不論是誰執政，只要有對執政黨不利的公投提案，就可以如法炮製，「今天被曲解的對象是以核養綠，明天被曲解的可能是某些民眾更關心的法案。我們的民眾，真的甘心看到我們的公投法才逃出鳥籠，又要被這樣操弄嗎？」

張善政表示，民進黨不可能永遠執政，甚至依照目前態勢，2020年就可能失去政權。民進黨在野時，對攻擊執政的國民黨不遺餘力，現在轉身成為執政者，也體會到被密集批評的滋味。有人說這是現世報，民進黨政府今以中選會阻撓龍心不悅的公投案，未來回到在野時，也會再有現世報，他呼籲民進黨眼光應該放遠。

(中時電子報)