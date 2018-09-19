熱帶低壓優動發展 彭啟明：未來幾天恐成颱

2018年09月19日 08:27 中時電子報 戴安瑋

今天持續是高溫炎熱的天氣，氣象專家表示，北部的大台北盆地依舊有機會挑戰35-37度高溫，其他地方也有32至35度，至於目前在關島的低壓確有發展趨勢，可能在未來幾天發展成為颱風，但影響台灣機率不高。至於中秋節連假，則受東北風影響，雲層厚實會降低月亮露臉機率。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書上表示，9月還是颱風好發的月份，目前在關島的低壓確有發展趨勢，可能在未來幾天成為颱風，不過下周太平洋高壓有明顯東退趨勢，若颱風生成，往北機會較高，侵台機率較低，不會在中秋節假期影響台灣。

他說，周六開始東北風就會南下，這波預期也會有些鋒面雲系發展起來，周日下半天接近台灣北部，延續到周一中秋節，到下周二三，這波鋒面雲系屬於偶陣雨類型，靠山區容易有短暫雨，對戶外活動有些短暫困擾。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄也說，最新歐洲模式及美國模式模擬顯示，週五至週日期間，關島附近海面有熱帶擾動發展，其未來行徑將從台灣東方距離約1千多公里的海面北上，預估影響台灣的機率非常低，但須再觀察。

他並說，中秋夜(24日20時)的預測圖則顯示，週日南下的東北風，會因熱帶擾動北上而挾帶更多的水氣，在迎風面產生厚實的雲層，更降低月亮露臉的機率。

(中時電子報)