不只賣丼飯，金子半之助賣麵了！

：「金子半之助」19日起推出全新產品「御前稻庭套膳」：包含日本進口手工稻庭烏龍麵、金子家族秘製手工雞肉丸以及經典迷你天丼。（馮惠宜攝）

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「御前稻庭套膳」也和日本本店一樣提供包含柴魚片、蔥花、天粉麵衣、海帶芽以及半熟溫泉蛋等5種配料的原木小菜配料盒。（馮惠宜攝）
這次推出的「御前稻庭套膳」就是金子在日本全新品牌店最受歡迎的經典料理，包括手工稻庭烏龍麵、秘製手工雞肉丸、迷你天丼到特製的原木配料盒，原汁原味經典呈現。（馮惠宜翻攝）

自日本引進人氣天丼名店「金子半之助」現在不再只賣丼飯了！19日起推出全新產品「御前稻庭套膳」，套餐包含日本進口手工稻庭烏龍麵、金子家族秘製手工雞肉丸以及經典迷你天丼，而這道新菜只在新光三越信義A8和台中店金子分店推出。

金子半之助在「日本橋COREDO室町」，開設新品牌「稻庭 金子半之助」，結合豪邁華麗的傳統天丼與風味優雅細緻的稻庭烏龍麵，店內提供一系列以稻庭烏龍麵為主題的餐點，還有獨家「內嵌式原木配料盒」，自開幕以來人氣不墜一直是「日本橋COREDO室町」排隊名店。

這次推出的「御前稻庭套膳」就是該店最受歡迎的經典料理引進台灣，從日本進口手工稻庭烏龍麵、金子家族秘製的手工雞肉丸、迷你天丼到特製的原木配料盒，原汁原味經典呈現。

選用已有300年歷史仍堅持手工製作的稻庭烏龍麵，口感Q彈滑順，再搭配金子半之助家族秘傳的日本手工雞肉丸子，並搭配金子半之助特別開發的迷你天丼，嚴選日本舞菇、蝦仁、魷魚、干貝、青龍與海苔等6款經典食材，淋上古法釀造的秘傳醬汁，完美詮釋金子最經典的美味天丼。

且為了帶給消費者最原汁原味的用餐體驗，也特別引進與日本本店一樣的原木小菜配料盒，其中包含柴魚片、蔥花、天粉麵衣、海帶芽以及半熟溫泉蛋等5種配料，可以依照個人口味習慣添加，更增加品嚐的多層次與趣味性。

(中時 )

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