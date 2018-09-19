悲情少年落河成無名屍 9年後找到回家的路

經基隆市一分局第三組長許耀彬（左一）抽絲剝繭調查，成功找到失蹤9年的黃男，確認了無名屍身分，並陪同黃的家屬到二殯領取骨灰，於中秋節前得以「團圓」。（張穎齊翻攝）

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經基隆市一分局第三組長許耀彬（右一）抽絲剝繭調查，成功找到失蹤9年的黃男，確認了無名屍身分，並通知黃的家屬在中秋節前得以「團圓」。（張穎齊翻攝）

一具無名男屍於2009年9月30日，被發現陳屍在台北市松山區基隆河第6號水門河堤旁，因身上無相關證件，導致男屍9年來身分不明，經基隆市一分局第三組長許耀彬抽絲剝繭調查，終於發現無名屍是1名住在暖暖區的18歲黃姓少年，隨即通知家屬，在中秋節前得以「團圓」。

幫助過許多無名屍成功找回家的熱血警官許耀彬，今年7月檢視警政署的無名屍系統，發現一件在基隆河水門旁的無名屍，因身上無任何證件及可識別之物，且經採集指紋及調閱監視器，亦無法釐清身分，致9年來資料一直掛在無名屍系統等待比對指認。

許耀彬隨即依該無名屍的體型、外觀輪廓及落河區域等特徵，搜尋交叉比對分析上千筆資料，7月10日比對出一名居住在基隆市暖暖區，2009年即失蹤的黃男，特徵與該無名屍相近，遂重啟調查，為案件露出一線曙光。

警方隨後找到黃男的家屬，經採集家屬唾液檢體送法務部法醫研究所做DNA親緣關係確認，比對結果吻合，確認黃的身分，再經聯繫台北地檢署原相驗股檢察官，調卷並依法醫研究所的親緣鑑定書開具死亡證明書，於本月18日順利為該無名屍正名。

當員警帶黃的家屬至台北市立第二殯儀館靈骨塔，領回黃姓少年的骨灰時，家屬等人淚流滿面，再三的向員警鞠躬感謝，直說同仁真是功德一件，讓少年不再是無主孤魂，可以落葉歸根找到回家的路，也讓他們一家人在離散9年後，得以在中秋節前「團圓」。

(中時 )

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