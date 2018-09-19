「時間短卻印象深刻」 美A片女星回憶與川普風流事

2018年09月19日 08:46 中時電子報 李靖棠

據美國國家廣播新聞（NBC）報導，曾與總統川普（Donald Trump）傳出一夜風流、美國成人片女星「風暴女」（Stormy Daniels），她的「麻辣自傳」《全盤托出》（Full Disclosure）即將於10月初問世，其書籍內文日前率先由英國衛報（The Guardian）披露，極具露骨和私密的內容令人震撼。其中令美媒最感興趣的，莫過於她與川普之間風流韻事的細節，風暴女在書中直言，「（那經驗）是我擁有過、印象最深刻的一次性愛！」

Stormy Daniels to release memoir titled 'Full Disclosure'

雖然仍與川普存在官司訴訟的她，曾公開表示「那場風流」僅僅2分鐘，欲藉此羞辱總統的名望，但在書中、風暴女卻認為，「那是一次印象深刻和美好的回憶，但很顯然地、他（川普）並不是這麼想的。事後要我對外沉默說謊，也都是他的主意。」當她與川普偷情之事曝光後，川普甚至直接恐嚇她、表示政府能駭入風暴女的通訊和電腦設備，在任何挑戰或訴訟之前「快她一步」，但對此類指控，白宮（White House）至今仍未做任何回應。

美國總統川普.(圖/美聯社)

先前被《華爾街日報》（WSJ）踢爆，原名柯立福（Stephanie Clifford）成人片女星風暴女，聲稱自己於2006年，在一場高爾夫活動上遇見了川普。兩情相悅下發生了一夜情。此時的川普，剛與現任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）新婚一年。

後當川普確將競逐總統後，風暴女在前年大選期間、從其前私人律師柯恩（Michael Cohen）手中，獲得高達13萬美元（約384.5萬台幣）的「封口費」。雖然雙方都極力對外否認，但此醜聞已成為美國媒體緊咬不放的重要話題之一。

現年38歲的風暴女，出生於路易斯安那州，是一名情色片演員、編劇兼導演，從2002年起，加盟邪惡影像（Wick Pictures）公司後，開始其豔星道路。不過讓她聲名大噪的事情，應該是2010年宣布投入參選路易西安那州聯邦參議員，對抗連任多屆的資深參議員大衛·維特（David Vitter），雖最後並未真正出馬競選，卻讓她做足了公關與宣傳的效果。再加上和川普的風流緋聞，更讓風暴女一夕成為全美、甚至全世界曝光度最高的成人片女星之一。

(中時電子報)