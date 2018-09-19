肯德基創速食業界先例 用LINE可以點炸雞啦

肯德基LINE官方帳號正式上線，除肯德基爺爺好友招募中，並同步開通線上點餐服務。(圖／肯德基）

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肯德基LINE官方帳號可線上即時點餐 ，圖為點餐服務頁面。（圖／肯德基）
KFC肯德基LINE官方帳號，會推出每周限定LINE獨享優惠 Coupon。（圖／肯德基）

速食連鎖肯德基數位服務再進擊，看好LINE高黏著度和即時互動性，肯德基宣布「KFC肯德基」LINE官方帳號正式上線，除首度推出台灣限定「上校爺爺貼圖」，並同步開通「LINE即時點餐」服務，標榜消費者不論人在哪裡、不管是要外送或是到餐廳自取，只要點開KFC的LINE官方帳號，在聊天室中就可以即時並快速點餐，同時並可享有LINE會員專屬的多重好康優惠，創下國內速食連鎖業界先例，並引爆速食連鎖數位服務新戰火。

即日起至10月18日前消費者只要加入成為「KFC肯德基」LINE好友，就能免費下載肯德基官方首次發行的「肯德基上校爺爺吮指回味篇」貼圖，以最萌的肯德基爺爺貼圖與家人好友們互動，共享肯德基美味餐點。

肯德基表示，KFC台灣首創LINE點餐機制，是透過LINE官方帳號優化訂餐體驗，讓消費者近距離體驗情境式訂餐服務，享受更加便捷美好的用餐經驗。

隨著行動網路與智慧型手機的普及化，消費者的上網時間逐年增加，多樣化的行動APP也為消費者帶來更加便利的行動數位生活，其中即時通訊軟體更成為民眾對外溝通的重要管道，LINE在台灣的每月活躍用戶更高達2100萬，這 是台灣肯德基鎖定與LINE合作的主要原因。鎮

為提供消費者更完善便利的服務，台灣肯德基自2015年起推出「預訂快取」服務，2017年與必勝客聯手創業界之先打造「消費免帶卡、集點可折現」的行動會員機制「PK雙饗卡APP」，開通Mastercard網路訂餐刷卡的電子支付，以及門市數位點餐機服務。

為持續擴大數位布局並優化消費者體驗，肯德基正式推出「KFC肯德基」LINE官方帳號，強化社群經營的影響力，並同時優化消費者訂餐機制，提升點餐和取餐的便利性，並透過LINE強化與消費者的即時互動。而「KFC肯德基」LINE官方帳號除有LINE即時點餐、門店搜尋功能之外，更提供LINE好友加入禮、週週限定獨家coupon等各式好禮優惠和即時新品資訊，提供消費者更多元化的服務機制。肯德基表示，未來也將不定期推出更多LINE專屬促銷優惠。

(工商 )

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