9月19日三大報頭條

2018年09月19日 09:15 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

行政院昨證實，民進黨立委葉宜津提案修正《國安法》，增訂將網路領域列為國安範疇。政院副發言人丁允恭說，政府也認為目前網路假新聞、假訊息浮濫，其中不乏境外不友善勢力蓄意操弄，威脅國家安全的情況，應採取適宜的作為。諷刺的是，民進黨當年最反對制定《國安法》，如今卻加碼《國安法》管制力度，提醒民進黨莫忘初衷。

美國總統川普下令，對價值2000億美元的大陸產品加徵關稅，初始稅率為10％，從9月24日也就是中秋節那天起正式實施。川普同時發出警告，如遭陸方反制，立即再增課2670億美元產品。大陸商務部18日則回應說，陸方將不得不同步進行反制，並稱美方此舉已給雙方貿易磋商帶來不確定性。

促轉會「東廠」副主委張天欽請辭後，主委黃煌雄也面臨深綠逼宮危機。時代力量立委黃國昌率先開炮，黃煌雄曾與惡意攻擊轉型正義的前閣揆江宜樺同台辦研討會，「根本沒資格擔任主委」。

前行政院長江宜樺4月時曾說，蔡政府推動促進轉型正義，「猶如用民主手段，在打沒有槍炮的內戰，目的是消滅與其競爭的政黨。」於今看來，就是如此。

◎旺報

陸梵關係將有大突破，大陸與梵蒂岡將在本月內針對主教任命問題簽署標誌性協議，大陸將首次承認天主教教宗為大陸天主教教會的最高領導人，教宗也將承認被逐出教會、由北京任命的7名主教，並對大陸主教任命有否決權。

針對梵蒂岡將與大陸就主教任命問題達成協議，香港退休樞機主教陳日君警告，天主教教會恐因亞洲這項問題而面臨毀滅性分裂。年邁的陳日君表示，教宗方濟各過於樂觀，問題在於他不了解大陸政府，也沒有與共產黨政權交手的經驗。

中梵即將就主教任命達成協議，台灣一堆人急著打預防針，有說教宗不會拋棄台灣，有說這跟建交無關。其實，台梵的邦交能維持至今，跟中共無神論主張有關，隨著重視心靈力量的習近平接班後，中梵接觸頻繁，是自然水到渠成的事。梵蒂岡代表的是一套價值，當教廷逐漸肯認大陸後，象徵大陸被西方價值體系漸漸接受，這才是民進黨政府應該擔心的。

針對大陸與梵蒂岡近日可能簽署主教任命協議，並將循「越南模式」運作，大陸國關學者表示，以「越南模式」來解決雙方對主教任命權矛盾，北京雖在此「讓步」，卻大大推進雙方關係。至於相關模式是否損及北京對陸宗教界的影響力，該學者則堅決否認。

◎工商時報

美國總統川普昨（18）日宣布對規模近2千億美元的中國進口商品加徵10％關稅，並在年底將稅率提高至25％。川普揚言，若中國有報復行動，將再啟動2,670億美元的關稅戰。不過，中國昨晚立即宣布反制措施，對進口自美國600億美元商品課徵5％～10％關稅，預料美方隨後將宣布對中2,670億美元徵稅計畫。

台股昨（18）日受貿易戰升級、美科技股急殺影響，資金趕在秋節連假前加速撤出，指數下跌0.63％，再度失守年線，為亞股中表現最弱，衝擊程度最大的陸股，以及鄰近的日韓股市皆逆勢收紅，法人認為期指結算後有機會見到轉折向上，KD指標位處低檔，只要美股率先止穩，可望醞釀短線反彈契機。

韓國媒體昨日大篇幅報導，三星電機（SEMCO）為強攻車電，將斥資5,000億韓元（約4.43億美元）建立車規MLCC生產線，預計2020年中後量產，這一筆投資有望拉近村田、三星兩大巨頭在車電上差距。

新台幣利率持續探底，中央銀行昨（18）日代財政部標售200億元的20年期公債，最高得標利率僅1.153％，創下歷史新低紀錄，較上次同年期的1.485％更大幅下滑0.332個百分點。銀行資金調度主管指出，國庫現在舉債20年的成本都不到1.12％，可見現在確是企業借款絕佳時機，近期不少金控發債搶錢可說是高招。

(中時電子報)