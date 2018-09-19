交出130萬不然兒子沒命！警助老翁揪出假綁匪

2018年09月19日 09:46 中時 呂筱蟬

假綁架真詐財，楊梅警揪出假綁匪。(警方提供)

桃園市1名七旬劉姓老翁，18日接獲詐騙電話，詐騙集團誆騙他的兒子與他合夥投資，卻把資金吃掉捲款躲藏，兒子被他綁票扣留，要求支付130萬元才將人釋放。心急的劉翁無力負擔，趕赴楊梅警分局楊梅派出所尋求協助，警方認為有詐，警民合作下查獲1名73年次莊姓車手到案，全案依詐欺罪移送桃園地方檢察署偵辦。

18日上午家住楊梅區的劉姓74歲老翁接到不明來電，對方佯稱30多歲的兒子與他合資卻吃掉貨款，「人現在我這裡，打算如何處理？」老翁兒子當時上班不在家，電話也撥打不通，擔心愛子安危的他，向鄰居借錢不成便到派出所求援。

警方協助老翁多次撥打兒子電話終於打通，確認兒子安全，才知他一早就去上班，既無與人投資欠錢，也沒有被押，便與警方合作下要把「假綁匪」揪出，當詐騙集團再度來電，要求中午必須交出130萬元不然就要撕票。

楊梅派出所調度警力，全程指導劉翁應對後，並到約定地點楊梅國中附近埋伏，莊姓車手現身時，警方衝向前逮人，查扣作案用手機。莊嫌供稱，他是受人之託向朋友父親拿錢，不知道詐騙行為，警方認為是推卸之詞，訊後將其移送法辦，並擴大溯源背後幕後集團共犯。

(中時 )