童振源否認管碧玲女婿領15萬 中天張禹宣：再抹黑就公布錄音檔

駐泰國代表童振源。（本報系資料照片）

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中時電子報

駐泰代表童振源機要秘書林子揚被《中天》報導是民進黨立委管碧玲女婿，不需要通過外交特考，月薪高達15萬。童振源在臉書震怒痛斥記者張禹宣刻意誤導台灣民眾林子揚有領15萬。張禹宣也反擊，並引用數據指林子揚每月不包含房租等補助就可領約台幣13.6萬元，若童振源繼續堅持刻意抹黑的說法，他將公布錄音檔（附上逐字）還原真相。

民進黨立委管碧玲女婿林子揚是駐泰代表童振源的指導學生，管碧玲在臉書表示，女婿從行政院發言人時代，就追隨童振源，擔任機要，然後國安會、然後去泰國。「女兒愛上童振源的學生，我能如何？」

《中天》報導林子揚隨童振源駐泰月領十五萬高薪，遭童振源在臉書點名記者痛斥，他表示林子揚是外交部聘任的機要秘書，不需要文官任用資格。並且，儘管林子揚已經在外面工作將近七八年，但仍是以剛進外交部的三等秘書資格起聘，其待遇是「駐泰代表處台灣來的所有職員最低的薪水」，根本沒有媒體說的15萬那麼多。

記者張禹宣也在臉書反擊童振源說法，並引用資料表示所謂三等「諮議」一職，相關聘用諮議人員（ 駐外秘書或聘用諮議）真正的正常管道，是採用的是公開徵才且通常一年一約，必須具有「相關國際政治或法律專才」或者是「當地語言翻編譯專才」，且往往一個駐館只有少數1-2個缺，甚至沒有。根本未經考試，正常管道驗證的林子揚先生-政大國發所博士班肄業，又要如何服眾，足以勝認該項工作。

至於讓童振源最痛心的薪水一事，張禹宣也找出數據指「顯然代表連自己的秘書領了多少錢都沒做過功課」，若按當前匯率計算林子揚每月可領136030.752元台幣，但還不包含所謂各項補助（包括醫療保險補助、房租補助、子女教育補助及眷屬補助）。

張禹宣最後表示「若童振源代表還要繼續堅持刻意抹黑的說法，我將公布錄音檔（附上逐字）還原真相。」

(中時電子報)

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