詐騙車手鋌而走險只分2％贓款 警嘆：值得嗎？

2018年09月19日 09:57 中時 周麗蘭

雲林縣警局科偵隊17日破獲車手集團，當街逮捕領完錢得逞的車手。（周麗蘭翻攝）

雲林縣警局刑大科偵隊17日破獲車手集團逮捕4人，成員都很年輕，4個就有2個是累犯。科偵隊長劉丁心表示，車手通常是呼朋引伴加入，教戰守則哄騙他們被抓會交保，警方期盼檢方聲羈嚇阻之，逐步瓦解車手集團。

17日被破獲的車手集團，有車頭1人、車手2人、司機1人，全是20多歲年輕人，2人是累犯。

劉丁心表示，詐騙集團的分工由詐騙機房、發話集團、車手集團組合起來，詐騙機房做案期間像閉關，成員完全不移動，全員朝夕相處一個多月，分贓5%至8%；負責四處提款的車手，分贓約2%至3%。

劉丁心說，車手經常供稱「因為找不到工作」，或「從網路、報紙看到的」而入行，如果真的像他們所說的話，警方看報紙、看網路抓人就好，車手通常是呼朋引伴，被抓到時常說自己是第一次。

17日被當街逮捕的28歲黃姓車手，4年前在機房打電話行騙，遭劉丁心破獲，時隔4年沒找正當工作，「轉行」改當車手。「車頭」謝姓男子也才22歲，本月初才在台北落網過。

劉丁心說，車手常被地檢署視為微罪而交保，因此集團的教戰守則會哄騙新手「不用怕，抓到會交保」，使得不少年輕人誤信，一步步被集團操控，希望地檢署考量嚇阻車手擴張及後續辦案空間，偵辦時聲押車手。

(中時 )