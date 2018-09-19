大寮、林園邱于軒呼籲：北漂青年中秋節回高雄，為韓國瑜拉票！

高雄市大寮、林園市議員參選人邱于軒 提供

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中時電子報
綜合報導

中秋佳節將至，月圓人團圓！身為「台北女兒+高雄媳婦」的高雄市大寮、林園市議員參選人邱于軒特別呼籲北漂的高雄子弟，利用這次的中秋節連假，返鄉為韓國瑜拉票，高雄市才有未來，年輕人才不需要離鄉背井工作！

選戰倒數，根據最新TVBS的民調，韓國瑜和陳其邁的民調相差僅四個百分點，藍綠翻盤,指日可待！而邱于軒認為選戰最後的決勝點就在北漂青年的投票意向！

身為「台北女兒、高雄媳婦」的邱于軒，認識很多想回高雄工作卻因高雄沒有就業機會只能「飄向北方、遠離家鄉」的青年！他們心中的無奈，對高雄父母親的牽掛，留高雄薪資沒有競爭力，去台北對未來又徬徨，讓邱于軒覺得執政二十年的民進黨政府真的對不起高雄青年！

邱于軒分析，北漂的高雄青年約有4、50萬人，以韓國瑜與陳其邁目前民調旗鼓相當的態勢，誰能掌握青年選票便是關鍵！而韓國瑜打出「拼經濟」便是希望創造高雄工作機會，讓年輕人在高雄享有同樣的發展空間，青年不北漂，長輩有人陪，希望以政策拉進年輕族群！讓年輕人有機會被感動再利用中秋佳節團圓時為韓國瑜向父母親拉票！

邱于軒也相信，韓國瑜只拼經濟不談政治的選戰策略，再搭配高雄景氣低迷的現況，將成功打動年輕人的心聲；反觀陳其邁因受民進黨中央執政不利拖累，且其父形象具爭議性，韓國瑜如能發揮其能言善道的人格特直，他這場翻轉高雄的「不可能的任務」！成功在望！

(中時電子報)

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