「水果」颱風破壞力太強？ 深圳氣象局籲將山竹除名

2018年09月19日 09:47 中時電子報 李靖棠

據香港01新聞報導，讓多國氣象單位驚嚇、威力強大的颱風山竹（Mangkhut），在襲擊菲律賓、香港、澳門和廣東多地後，隨著登陸威力逐漸下降而消逝，但其破壞力之大，卻讓身受其害的深圳市氣象局於16日下午、透過官方微博向大陸中央氣象台建議，未來將「山竹」之名踢出颱風命名清單內，避免再有相似威力的颱風產生。

山竹颱風重創香港市區。

不過，港媒卻發現，其實「山竹」的前身也是個破壞力強大的颱風，2006年因重創菲律賓而被除名的「榴槤」，如今12年後、這個由泰國取名的遞補「水果」，恐再次因其威力而與大家無緣了。而大陸中央氣象台也隨後回應指出，希望泰國別再提交以水果名，否則再來一次實在承受不起。

風暴過後、深圳氣象局透過官方微博呼籲中央，期望將「山竹」一名從颱風備選清單中除名。（圖/深圳天氣微博）

由世界氣象組織（WMO）於1998年12月決議、自西元2000年1月1日起，在國際航空及航海上使用之西北太平洋及南海地區颱風命名方式，除編號外、颱風名稱將全部更換，改以5組、每組28個，共140個名字命名，分別由西北太平洋及南海區14個國家或地區提供，再由，再經駐東京的區域專業氣象中心（RSMC）編排順序使用。按慣例、若該名曾造成某地重創，可經申請刪除其颱風命名，像是2013「海燕」與2016的「莫蘭蒂」。

威力強大的山竹颱風，造成菲律賓北部多地遭受重創。（圖/美聯社）

該文一貼出後，立即獲得大批網友迴響，部份人更調侃表示，不用山竹後、難道會出現「波羅蜜」或「石榴」嗎？事實上，從台灣中央氣象局公布的備選颱風命名表中，泰國提交的名字中，除了本次的山竹外、還真的包含波羅蜜（Khanun）！

(中時電子報)