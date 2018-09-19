談兩岸 邱垂正：要維持現狀 就要能夠與相同理念國家合作

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陸委會副主委兼發言人邱垂正19日上午接受電台訪問。談到西方稱大陸正對外展現「銳實力」，邱垂正表示，台灣擁有自由人權法治等普世價值，這是有異於大陸的，政府捍衛這些基本價值，與大陸交流合作時不會犧牲這些價值，這也是號召其他理念相近的國家支持台灣的主要原因。「對於我們來說，維持現狀是勇敢、負責任的政策，雖然大的跟小的發展關係，通常大國不會安於現狀，我們要能維持現狀，就要能夠與相同理念國家合作，同時也希望大陸跟台灣坐下來談，不預設任何前提。」

針對大陸的對台31項措施，邱垂正重申，「名為惠台，實為惠中」，實際上就是要實現一個中國架構，讓台灣政府與人民變成扈從者，台灣要付出自由民主等核心價值。

他強調，大陸與台灣最大差異就是制度與法規，大陸有官定社會價值與意識形態、嚴格政治審查。青年去大陸闖一闖不是不行，但要做好風險評估，陸委會也會持續披露風險，至少要讓青年懂得趨吉避凶。

關於登記證問題，邱垂正表示，大陸推動港澳台居住證，說只是在生活便利措施，但沒那麼簡單，樣式圖徽編碼幾乎跟居民身分證一模一樣。表面上提供各種便利，但與取得身分證高度趨近，用來衝撞、模糊化兩岸人民區別。將造成安全管理方面問題。

他指出，現在政府想從政策面、法律面做些改變，防範大陸對台操作，希望設立完整登記機制，加強管理配套，建立一個安全防護網，維護國家安全、利益。但也有人認為應該視為身分證，取消台灣戶籍，不過這種一刀切的作法，可能引發在大陸生活的台灣人不滿，但政府尊重各種聲音。至於申領登記證，是否需要對成為機敏性職務做限制，也在研商。

針對中美貿易戰，邱垂正表示，貿易戰的原因是長期結構性所造成的，以美國為主的西方國家，過去認為大陸加入WTO後是可以被預期的，然而今年開始，它們感覺大陸沒有更開放，反而更專制，領導人現在變成「沒有任期」。同時，大陸用大量國家補貼推動國家目標，也不尊重智慧財產權，用「偷搶騙」取得技術，並想要用國家主義、民族主義超越對手。

他說，以美國為主的西方國家是有點擔心，「但我們台灣沒有選邊站的問題，這是避險問題。」

至於對抗「中國銳實力」，是否為兩岸價值之戰？邱垂正表示，台灣擁有自由人權法治等普世價值，這是有異於大陸的，政府捍衛這些基本價值，與大陸交流合作時不會犧牲這些價值，這也是號召其他理念相近的國家支持台灣的主要原因，維持現狀是勇敢、負責任的政策，雖然大的跟小的發展關係，通常大國不會安於現狀，我們要能維持現狀，就要能夠與相同理念國家合作，同時也希望大陸跟台灣坐下來談，不預設任何前提。

他說，對於大陸侵蝕台灣民主價值，台灣也必須建立防衛機制，政府正積極處理，尤其是很多來自大陸的假新聞，都是希望積極防範的。

(中時 )

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