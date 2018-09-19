龜吼漁夫市集整裝開市！賞美景、大啖萬里蟹

2018年09月19日 09:49 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過幾天，就是中秋連假了？計畫好要到哪度假呢？龜吼漁夫市集歷經2個多月的整修工作，用全新面貌歡迎民眾來品嚐萬里蟹的美味!這週五（ 9月21日（上午9時50分，到市集參加「一看上影萬里蟹產地首映會暨龜吼漁夫市集整裝慶開市」活動，推出限量萬里蟹福袋、攤商限時優惠活動，朱立倫市長將現場拍賣10斤萬里蟹作公益。

市長朱立倫拍賣10斤萬里蟹，為仁愛之家銀髮族作公益。（新北市漁業處提供）

龜吼市集為歡慶市集換新裝，推出「萬里蟹福袋」，每份6隻只要200元，限量100份！市集攤商也共襄盛舉於10時35分至10時55分，輪流推出「限時優惠搶好康」活動，3隻萬里蟹只要100元，共250份；乾貨攤則推出半價優惠，共40份；當日在市集用餐，滿千就招待炒青菜一盤！

此外，市長朱立倫將親自擔任拍賣官，現場10斤萬里蟹0元起標，拍賣金全數捐贈給新北市立仁愛之家，作為銀髮族的公益基金；沒搶到的民眾也不用灰心，11時55分市集營運商將在「新方活海鮮直播粉絲團」臉書繼續拍賣當季海鮮食材，歡迎民眾來搶購為中秋烤肉加菜！

為讓更多民眾了解萬里蟹的故事，以當地耆老許八郎一家為中心，拍攝萬里蟹紀錄片，記錄萬里蟹品牌的建立過程，更一舉入圍「第一屆環境電影節」，9月21日上午10時55分將在龜吼市集前方停車場的露天電影院，讓民眾在萬里蟹的產地觀賞萬里蟹紀錄片，播映後還有有獎徵答活動，現場答對有關紀錄片的問題，就有機會獲得好禮。

(中時電子報)

9月21日龜吼漁夫市集限時優惠搶好康。（新北市漁業處提供）