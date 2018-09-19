《國安法》管制假新聞？ 學者：拿國安帽子限制言論自由

2018年09月19日 10:40 中時 郭建伸

蔡政府打算藉修改《國家安全法》打擊假新聞，NCC也提高相關罰則，引發外界質疑。文化大學廣告系主任鈕則勳說，其實現在已經有很多法規可以處理假新聞，沒必要疊床架屋，甚至還拉到很高層級的《國安法》。鈕也說，即便真的修法，也不可能是政府做莊，由立委討論假新聞的定義，因為假新聞很難有放諸四海皆準的定義，即便開了「假新聞國是會議」都很難達成共識。

鈕則勳說，如果有民眾、機構、候選人因為假新聞被損害名譽，現行都有相對應的法律可循救濟程序，政府也可針對不實報導要求更正、道歉。

鈕則勳也說，很多國家都是低度管理網路，但台灣標榜民主國家，卻打算用高度規格的《國安法》管理網路，若真的執行是嚴重的比例失衡，恐對民主有負面影響。

台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，蔡總統日前稱假新聞亂傳不是台灣人自己弄的，而是外面有組織有目的攻擊，這命題有沒有確切的證據令人存疑，呼籲政府機構應該盡快找出證據，免得總統又被批評是製造假新聞；如果假新聞來自大陸的命題有成立，才有修《國安法》的可能。

賴祥蔚說，《國安法》原來是針對不能傳遞機密資料給大陸地區或國外，但若修法加入網路範疇會整個模糊，「一般人哪有辦法在網路上傳遞機密資料？」最後就變成管控新聞、言論，這會嚴重威脅新聞自由，甚至是拿國安的帽子限制人民的言論自由。

賴祥蔚說，網路假消息確實有造成困擾，但有沒有造成內部分立，甚至涉及國安，這想法太過跳躍；到底是真的認為假新聞造成困擾，還是方便對年底選舉控制輿論，他認為多數民眾都看得很清楚。

賴舉例，蔡總統搭雲豹裝甲車勘災，在網路上瘋傳，但若最後被對岸軍方拿到，這樣有沒有算是洩露國家機密？這樣是否要依《國安法》把拍照的媒體、轉傳的民眾都抓起來？

賴批評，過去民進黨不斷批評政府用《國安法》箝制言論自由，但現在二次執政卻把昔日批評的法拿出來用，讓人覺得相當諷刺。

(中時 )