加速全台據點升級 南陽實業全新三重GDSI展間開幕

現代汽車全新三重GDSI展示中心開幕。圖／業者提供

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現代汽車總經銷南陽實業加速全台據點更新升級工程，打造符合現代原廠GDSI(Global Dealership Space Identity)標準化展間，繼完成高雄博愛、北台南、台中西屯、中壢及新北中和等全台15間GDSI展間後，全新打造的新北三重GDSI展間也接續開幕，服務範圍涵蓋蘆洲、大三重地區。南陽實業總經理李應生宣布，今年底前還將再陸續完成斗六、台南、內湖、北投等展示中心升級，持續推進與國際接軌的服務腳步。

南陽表示，全新三重GDSI展間透過都會公園與穹頂、結合天、林、地等元素為主要發想，不僅傳達與大自然結合的設計理念，彰顯現代汽車品牌價值，強調原廠訴求的精緻化客戶服務體驗。在致力深耕在地化發展，使鄰近車主與客戶得以感受現代汽車的高品質服務。全新三重GDSI展間更躍升為3S等級，除新車展示銷售，後方服務廠提供車輛維修與保養，無論展示中心或服務廠的設計格局，皆完全遵循現代汽車原廠的最高規格與規範。

南陽指出，公司不僅嚴格執行標準化訓練工作，更注重員工工作環境的舒適性，因此三重GDSI展示中心，也規劃員工交誼廳、休息室以及獨立淋浴設施，力求構築健康快樂的工作環境。讓每位員工擁有舒適的工作環境，隨時適當休息充電，當每一次面對顧客都能真心服務，讓每一位顧客都能享受到愉快用車體驗。

(工商 )

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