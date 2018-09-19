廣西海峽兩岸產業合作區專題報道（二） 廣西崇左產業園未來將成為台商產業轉移新據點

2018年09月19日 10:13 中時電子報 文、圖／中共廣西壯族自治區委員會臺灣工作辦公室

廣西海峽兩岸產業合作區範圍極大，雖然一區三園中僅包含崇左、防城港、欽州三個園區，但由於地理位置及產業功能的差異，這些園區又不斷細化擴建，園區內部的分類逐漸增加。

崇左產業園區，除B區——憑祥邊境經濟合作區和C區——憑祥綜合保稅區之外，其中還有最為重要的A區——城市工業區(中泰崇左產業園)。此園區規劃面積30平方公里，即海峽兩岸產業合作區崇左產業園核心區，主要立足城市工業區的產業發展基礎和功能配套，推動產城融合發展，重點佈局電子資訊和科技孵化、東盟特色食品、新能源新材料、泛家居等產業，目前也是三個園區中最為成熟的。

崇左市是中國通往東盟最便捷的陸路大通道，是中越兩廊一圈和南寧—新加坡經濟走廊的重要節點城市、廣西北部灣經濟區城市之一，設有國家一類口岸3個、二類口岸4個、邊民互市點13個，是中國邊境口岸最多的城市。A片區區位優勢明顯，中國最美公路穿園而過，兩邊還有重要的高速通道，以及鐵路幹線，相較而言更靠近城市，交通上更加便利。不管是進口還是出口，以及與內地城市往來，都能形成便利的交通網。

來自世界各地的進口原材料

中泰崇左產業園園區規劃

目前崇左產業園A區已經入駐許多大陸知名企業，有簽約意向的台商3家、正在建設的7家，已經投產的2家。這些入駐的台資企業都是以食品加工和工藝加工為主，屬於勞動密集型產業。崇左產業園A區的興起，讓台商們尋覓到一個新的產業轉移區，在這裡不僅能享受到廣西海峽兩岸合作區的優惠政策，對台商而言，也有更多的福利待遇。

即將投產的台企生產車間

除為台商提供大量的勞動力資源外，園區在整體建設上也非常有創新精神，園區內還規劃了「表面處理中心」，注重環保建設，利用循環利用技術，使五金、衛浴、水暖類企業的環保問題未來得以解決。

全國台灣同胞投資企業聯誼會榮譽會長、巧集集團總裁張漢文已經將他的廣西漢鼎鞋業有限公司入駐崇左產業園A區，目前正在建設廠房，未來將會把在東莞的產業逐漸分撥到這裡來。崇左產業園A區的優勢在於，除了政府建設的廠房租賃之外，企業可以買地進行建造，這樣既可以自用也可以出租。相較於B區C區而言，這是獨有的優勢。

正在建設的廠房

無論是售賣還是租賃，崇左產業園都有相應的優惠政策，對於租賃的企業實行廠房租金免3年減半2年的福利待遇，針對台商還會有一些其他的政策優待。目前崇左市還建立了園區的企業服務工作機制，市長會在接待日約見園區企業，統解決對企業提出的困難和問題。

良好的發展態勢，昭示著崇左產業園即將成為眾多台商產業轉移的新據點，各類優惠政策的提供，以及減輕用人成本的負擔，都會越來越吸引台商的入駐，未來崇左產業園將是海峽兩岸勞動密集型產業的重要選擇。

(中時電子報)