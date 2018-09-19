網球》比賽中「關切」球員 主審挨罰

ATP巡迴賽裁判拉耶尼，在美網男單第二輪比賽中，主動關心澳洲選手基瑞歐斯狀況，被視為有失公允，收到ATP處罰有兩項賽事不得執法，10月中才能回到崗位。(資料照/美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

今年美國網球公開賽留下不少令人印象深刻的話題，例如小威廉絲（Serena Williams）再女單決賽「暴走」、與主審嗆聲，讓對手大坂直美的冠軍蒙上一層難忘的陰影，另外一個就是男單第二輪比賽澳洲「壞小子」基瑞歐斯（Nick Kyrgios）和法國赫伯特的比賽中，主審拉耶尼（Mohamed Lahyani）竟然走下裁判席關切基瑞歐斯，ATP國際職業男子網球協會對拉耶尼開罰，有兩場巡迴賽不得執法。

8月30日的美網男單第二輪，基瑞歐斯打得不順手時開始擺爛，在選手換邊休息時，拉耶尼竟然採取罕見的行動，他離開裁判席，靠近基瑞歐斯、彎下腰來和基瑞歐斯說話，被美國媒體捕捉到他對「澳洲壞小子」說：「我想幫助你。」

經過拉耶尼的「鼓勵」後，基瑞歐斯打出一場逆轉秀，4：6、7：6(8：6)、6：3、6：0獲勝，不過下一輪碰上瑞士名將費德勒（Roger Federer），基瑞歐斯還是打包回家了。

拉耶尼的動作被認為「失去裁判的公平性」，赫伯特認為當下拉耶尼不該這麼做，「關心場上選手不是主審的工作，他不是教練、而是主審，應該待在自己的位子做好主審的工作。」

ATP近日做出對拉耶尼的處罰，就是原訂要在中國大陸舉行的北京公開賽、上海大師賽執法的拉耶尼，這兩項賽事不得執法，直到10月15日開打的斯德哥爾摩公開賽，才能回到崗位。

ATP競賽與規則組執行副總裁布萊蕭（Gayle Bradshaw）透過聲明表示：「拉耶尼是世界級且受到尊敬的裁判，然而他在美網賽事的行為有失主審的公平性，儘管他是出於善意，但還是不符合ATP巡迴賽規定，協會相信他因此上了一課，也期待他10月回到工作崗位。」

(中時電子報)

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