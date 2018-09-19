清大首辦大學實驗教育 課程、老師自由選

2018年09月19日 10:25 旺報 李侑珊

清華大學教務長戴念華表示，實驗教育跳脫系所框架，給學生更多選課彈性。（清大提供）

國內實驗教育首度由中小學延伸到大學。清華大學提出實驗教育方案獲教育部核定，從本（107）學年開辦，共有7位大一升大二的學生申請通過。這7位實驗學生各自提出未來3年的課程規畫，並選擇能帶領自己在學術殿堂挖寶的教授、業師，組成個人專屬的學習輔導小組，課堂之外的海外學習也可取得學分。

清華大學自104學年首辦特殊選才「拾穗計畫」，具特殊專長的高中生或自學生不必考學測、通過面試即可入學。為了符合這批「偏才」學生的需求，清華去年開辦「客製化學程」，提供更多元、彈性的課程組合，但仍有部分學生覺得不足，校方因此開始設計實驗教育方案。

清大教務長戴念華指出，新開辦的實驗教育方案，打破所有學習框架，除仍得修習校訂的28個必修學分之外，幾乎沒有其他限制，學生可主修「華德福教育」、「跨科學創藝STEAM教育」、「創新教育」或「電子商務」，並組合各種清華已有或沒有的課程，只要有想法，都可以提出來，送到校內學習審議小組審核。

戴念華舉例，目前其他大學為特殊選才學生設計的課程，多半還是要從既定選課來選，但清大實驗教育方案則完全開放學生選課。

戴念華表示，實驗方案學生的修業內容可包括一般課堂學習、非典型課堂課程(自主專題實作等)、校外實習與國際學習三大塊，鼓勵學生跨領域、跨場域、跨區域學習。有些學生的學習計畫包括到國外大學交換，同時觀察當地市場脈動，作為未來創業參考；也有學生具公民記者身分，想撰寫具深度的實驗教育專案研究報告。

除了有學習審議小組幫學生更「聚焦」規畫學習內容，戴念華表示，學校也為每位實驗學生設一學習輔導小組，由1位校內專任教師擔任主責老師，另有2至4位校內外的教師或業師加入小組，陪學生走過未來3年的修業期。另外，清大也開放1%的大學部各學院學生提出申請，即非特殊選才的一般生也可申請

若學生選擇實驗方案後不適應，也有退場機制。戴念華表示，實驗生可與輔導小組討論後回到原來考上的系所，入學時不分系的學生則可回到其大二分流的系所。

(旺報 )