驚！可愛的牠們愛在水裡便便！一天便量竟有6.6公斤

2018年09月19日 10:24 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

我們都知道不能隨便到處大小便！但在動物園的牠們卻老這樣，讓保育員很辛苦！河馬是超級愛泡水的動物，卻又特別喜歡在水裡便便，牠們排便的習性很特別，不但走到哪「便」到哪，還會加碼用尾巴將糞便打散，目的正是為了標示自己的領域範圍。由於每隻成年河馬一天的排便量平均約有6.6公斤，因此你可以計算一下累積9隻河馬一個月便便的總量有多麼驚人？本週五（9/21）上午10點30分，保育員所進行每月一次河馬大水池的清理工作，只要你親自蒞臨現場，保證能深刻地體會何謂「遍地是黃金」的震撼！

河馬愛泡在水中，只有吃飯才能吸引牠們上岸。（台北市立動物園提供）

原本棲息於非洲大草原的河馬，平日裡總是愛泡在溪流、水池當中，因為藉由水的浮力，可以讓四肢免於長時間承受龐大體重的壓力，也能使皮膚常保濕潤，加上河馬一次換氣就可以潛水長達5分鐘以上，所以民眾到台北市立動物園非洲動物區的河馬大水池參觀時，如果錯過了河馬們的用餐時間，那麼通常只能在黃濁色的水中，看到牠們僅露出長在頭頂的眼睛、耳朵、和鼻孔了。除了美味可口的食物之外，對河馬來說，似乎沒什麼比泡水更具有吸引力的樂趣。如果想要仔細地觀察河馬圓圓胖胖的體態，你一定不能錯過每個月進行一次的大水池清洗工作，最近一次將在9月21日（五）上午10點30分展開，歡迎大家到現場實地觀看。

頭好重哦！妳的大屁股借我靠一下！（台北市立動物園提供）

保育員為了要清除大水池中的糞便，會趁著河馬們上岸進食的空檔，將污水全部排放掉，等水排空後，便能看到水池底部的地面，沉積了厚厚一層「黃金」。

一位保育員駕駛「小山貓」將堆積如山的便便，一車一車鏟到專用的子母車內存放。（台北市立動物園提供）

這些吸飽水份的河馬便便，重達數百公斤，為了節省清運的時間，保育員們會先利用竹耙等工具，將糞便盡可能地集中，然後再由其中一位保育員駕駛「小山貓」將堆積如山的便便，一車一車鏟到專用的子母車內存放，之後用高壓水柱將牆面與地面沖洗乾淨，才能將河馬浴場內排出的過濾水，注入大水池內二次運用，好節省自來水的用量。

保育員每次進行大水池清洗工作時，平均都要花費90至120分鐘左右，起初河馬們會滿心歡喜地品嚐新鮮的牧草及飼料，不過當食物都吃完了，但場地還沒清洗完成時，就會看到河馬們擺出不耐等候的動作，例如彷彿站著站著腿酸了的樣貌、或是面露無奈的表情。

保育員們會先利用竹耙等工具，將糞便盡可能地集中。（台北市立動物園提供）

有的個體會不顧眾目睽睽，直接就躺下來呼呼大睡；含蓄一點的則會依在牆邊或柱旁小憩一下；還有一些傢伙會耍小聰明，將自己又大又重的頭部直接放在別的河馬身上，被「壓迫」的個體有時會想要走開，沒想到對方竟然不死心，還會跟上來強迫「別人」要幫牠分擔頭部的重量，這副決心耍賴到底的模樣，十分逗趣可愛！

(中時電子報)