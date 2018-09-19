好噁心！桃機現狼蹤 國境大廳竟抹精洩慾

2018年09月19日 10:33 中時 蕭承訓

邱姓男子在桃園機場大廳竟抹精液性騷擾女子，警方呼籲民眾防範。（警方提供）

航空警察局上月26日接獲女子報案指稱，於8月25日14時許在桃園機場第二航廈出境大廳遭1名男子以疑似精液沾汙裙子，航警局獲報後除將採證檢體送刑事局鑑驗，並調閱機場監視錄影畫面，經分析、比對與清查，查出1名有多次妨害風化及性騷擾前科的邱姓男子，經傳喚到案，坦承不諱。

航警局查出，邱嫌是累犯，於2006年9月、同年12月及2009年間以雷同手法分別在中壢火車站、桃園火車站及臺北車站犯案計3件，另於去年8月在桃園市南門市場犯案1件，均遭警方查獲移送法辦，而邱嫌均是選擇人潮眾多且不易被察覺的場所犯案。

邱嫌到案後供稱，當天自中壢環北站搭乘機捷至桃園機場第二航廈，在出境大廳見被害人面貌姣好且神似拋棄他的前女友，為洩慾遂將左手伸進褲袋內手淫，射精後將精液塗抹在被害女子的裙子上。

警訊後，19日將邱嫌以涉嫌違反性騷擾防治法移請桃園地方檢察署偵辦，並建請將邱嫌強制送醫治療。

舫警局呼籲，如有遭受性騷擾情形，民眾應該立即保全證據，並勇於檢舉與指認，在人證與物證都齊全的狀況下，才能將色狼繩之以法。該局亦將加強機場巡守，杜絕色狼出沒，還給機場一個乾淨的空間。

(中時 )