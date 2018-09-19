立委管碧玲為女抱屈：我的女兒天真無邪從不耍特權

2018年09月19日 10:32 中時電子報 邱文秀

管碧玲被質疑刪留言。(管碧玲臉書)

謝長廷兒子謝維州曾在臉書表示與政大國發所博士班的林子揚(管碧玲女婿)是老搭檔。(謝維州臉書)

民進黨立委管碧玲女婿林子揚隨著老師童振源駐泰，每月薪水可領13萬6不含補助。管碧玲不捨愛女被報導為了機票艙等耍特權，驚動管碧玲施壓外交部。在臉書澄清並無此事，並說「還要再打，打到女兒承受不住嗎？」、「我的女兒天真無邪，從來不耍特權。」PTT鄉民狂噓「果然拿人命出來威脅了，鄉民快住手啊!」

民進黨立委管碧玲因不捨愛女被報導去年底搭機前往泰國時，因為機票艙等和外館人員起爭執，傳出管碧玲為此動怒，甚至施壓時任的外交部長李大維。女婿也被踢爆沒考外交官就擔任駐泰諮議，每月薪水可領13萬6不含補助。

女婿林子揚是駐泰代表童振源的指導學生，管碧玲在臉書表示，女婿從行政院發言人時代，就追隨童振源，擔任機要，然後國安會、然後去泰國。「女兒愛上童振源的學生，我能如何？」管碧玲也動怒澄清「每一次機票都自費自己買！還要傷害她嗎！」

管碧玲在臉書表示「我此刻的心情，天下的媽媽都知道⋯⋯⋯孩子，原來妳那麼乖，媽媽連累妳，對不起⋯⋯⋯還要再打，打到女兒承受不住嗎？」，「我的辦公室主任連一通電話都沒有打，立委的職權，完全沒有拿出來用，而且，當外交部因為官員不諳法令，想要來道歉時，主任、女兒都表示不會追究。」

她說，國家為駐外人員、眷屬分擔母職，讓懷孕後期的準媽媽赴駐地到任，可以搭商務艙，一年前，她在承辦人員刁難之後，出示法令再問一次，再被刁難之後，我才知道這件事。我第一時間就說不要讓國家花錢，搭商務艙我們自費就好。媽媽替她買票，做媽媽的我也完全沒有和外交部做任何聯繫，連我的主任都沒有打過任何一通電話（請看：連辦公室主任都沒有出面，辦公室完全不運用立委職權！）。

管碧玲表示，「還原真相才知道，女兒這麼乖；辦公室從主任到助理，公私這麼分明；他們對不諳法令的官員，這麼包容。我很安慰，也很感慨！」、「我的女兒天真無邪，從來不耍特權，這次被無端傷害，得到政壇、媒體圈很多朋友聲援，替她感謝大家。」

PTT鄉民留言「我女兒好乖 一定是國民黨帶壞她的」、「X 這是基本的吧，講得很偉大一樣」、「別做官阿 沒人管妳路人甲乙丙丁」、「果然拿人命出來威脅了 鄉民快住手啊」、「妳女兒是誰沒多少人知道 用苦肉計很鳥」、「垃圾資進黨 猛打別人 自己就一百種委屈」、「等等又說PTT鄉民霸凌女兒」、「我女兒很乖」、「女婿爽領錢的部分不敢回應了」、「」、「為什麼妳的小孩可以坐那個職位呢？」、「又一個吳音寧」、「幾歲了？還天真無邪……」、「沒用公費升等也能拿出來炫..」、「我女兒很乖的，都是they不諳法令」。

(中時電子報)